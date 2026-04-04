樹墩城咖啡包裝不當 阿航空服員被燙傷怒提告

樹墩城袋裝咖啡。(亞馬遜購物網站)

阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)空服員維多莉亞‧華爾登(Victoria Waldron)日前向位於西雅圖 的華盛頓西區聯邦區域法院提告，指控樹墩城咖啡(Stumptown Coffee)包裝設計不當，導致飛機上咖啡機突然故障，滾燙熱水及咖啡噴灑導致她受到嚴重燙傷。

訴狀指出，2024年4月1日，有孕在身的華爾登在西雅圖飛往鳳凰城航班上值勤，降落前大約30分鐘，咖啡機突然因為樹墩城咖啡包裝設計不當，無預警之下突然出現異常，大量噴出滾燙熱水及咖啡。遭到燙傷的她除了身體疼痛，因害怕影響胎兒而焦慮。

阿拉斯加航空公司與星巴克 (Starbucks)合作關係結束之後，2023年12月1日起航班上改為乘客提供樹墩城咖啡。

訴狀指出，樹墩城咖啡提供咖啡包裝並不是專門為航空公司商業班機設計，沒有經過航空使用測試，並未考慮機艙壓力較低、溫度較高的特殊環境，煮咖啡時會產生額外壓力。

華爾登在這起民事訴訟裡指出，嚴重燙傷留下永久傷害，造成身心受創，面對醫療費用開銷，索賠未透露金額的賠償，並要求由陪審團審理。

她說，前胸與其他部位遭到燙傷之後留下傷疤，每逢高溫或日曬，傷勢就變更嚴重，持續接受治療、評估，未來可能還要動手術。

訴狀指出，華爾登的受傷並非個案，「美國空服員工會」(Association of Flight Attendants-CWA)在2024年4月之前，至少通報九起類似的空服員受傷意外案例，工會也曾公開呼籲要注意樹墩城咖啡包裝問題，但廠商並沒有改善，也沒有採取任何安全措施。