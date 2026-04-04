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軍事基地頻傳槍案 防長允帶私人武器回營

編譯周芳苑／綜合報導
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全美各軍事基地過去一直是「禁槍區」，除非接受訓練或執行憲兵勤務，否則不能攜帶槍枝...
全美各軍事基地過去一直是「禁槍區」，除非接受訓練或執行憲兵勤務，否則不能攜帶槍枝，也不能將私人槍械帶進基地。(美聯社)

有鑑於全美各處軍事基地近來槍擊案頻傳，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)表示，將依憲法第二修正案，允許軍人攜帶個人武器進入軍事設施。

赫塞斯2日在X網站透過影片說，將簽署備忘錄，指示各基地指揮官允許服役人員基於個人自衛的必要性攜帶私人槍械，如果要拒絕，須以書面形式詳加解釋。

赫塞斯說，全美各軍事基地一直以來是「禁槍區」(gun-free zones)。除非接受訓練或者擔任憲兵勤務，否則不能攜帶槍枝，也不能將私人槍械帶進基地做為自衛之用。

然而，全美軍事基地陸續發生槍擊案後，有人質疑為什麼軍人無法取得武器自衛；槍擊案規模有大有小，例如2009年德州胡德堡(Fort Hood)陸軍醫院發生精神科醫生槍擊事件便造成13人死亡。

赫塞斯也在影片中列舉具體槍擊案，其中，去年在喬治亞州史都華堡基地(Fort Stewart)發生槍擊事件造成5名士兵受傷，槍手是基地陸軍中士，他使用自己手槍，之後被戰友制伏並逮捕。

國防部政策向來禁止軍人在未經資深指揮官許可下攜帶個人武器進入基地，而且對槍枝存放方式有嚴格規定。軍人須正式辦理槍枝出庫手續才能前往基地內的狩獵區或射擊場，使用完畢後須立即歸還；在射擊場、狩獵區或訓練場，士兵可攜帶不帶彈藥的制式武器，而在這些區域之外，只有憲兵可攜帶武器，

預防槍枝暴力的組織Brady資深顧問沙爾特(Tanya Schardt)聲明稱，國防部領導人和軍方高層一直反對放鬆老布希總統(George H.W. Bush)任內頒布的現行槍枝管制；多數現役軍人自殺就是使用個人武器，而非軍方槍枝，因此，一旦鬆綁規定，槍枝自殺和其他槍枝暴力事件無疑會增加。

五角大廈1日公布報告稱，2024年全美軍人自殺人數減少，但2011至2024年間，現役軍人整體自殺率仍逐步上升。

沙爾特認為，美國軍事設施是世上戒備最森嚴、保護最嚴密的場所之一，從來都不是「禁槍區」，如果有暴力犯罪問題，國防部長有義務向全美民眾發出警報，並說明他正在採取哪些預防措施。

槍擊 赫塞斯

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