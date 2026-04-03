我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因應燃油成本增加，捷藍航空率先調高行李託運費，聯航宣布跟進。(路透)
因應燃油成本增加，捷藍航空率先調高行李託運費，聯航宣布跟進。(路透)

中東戰事衝擊全球能源供應，航空燃油價格持續攀升，美國航空業者相繼調漲行李費用。

美聯社與哥倫比亞廣播公司新聞報導，廉價航空「捷藍航空」(JetBlue)率先宣布，自3月30日起調高託運行李費用，每件最高調漲9元；聯合航空(United Airlines)隨後跟進，成為本周第二家調漲相關費用的主要航空公司。

捷藍航空此次調整主要針對經濟艙旅客，淡季期間第一件託運行李費從35元增至39元；春假、主要假期及夏季旅遊旺季的第一件託運行李費用則從40元增至49元，以上價格限於出發前24小時預付適用。

第二件託運行李的費用則從50元上調至59元，旅客若於起飛前24小時內加購託運行李，則須額外支付每件10元的手續費。

捷藍航空表示，此次調漲行李費用，反映燃油等營運成本上升，同時維持票價競爭力，強調僅在「必要時」才會調整收費。

航空業的成本壓力與近期中東局勢密切相關，隨著伊朗戰爭升溫，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運一度受阻，導致全球石油供應吃緊。

市場分析，航空燃油成本約占航空公司營運開銷的20%，業者顯著承壓。

除了捷藍航空外，聯合航空2日也宣布調整託運行李費，美國、墨西哥、加拿大及拉丁美洲航線的行李費將全面上調10元，預付首件行李費為45元，若於起飛前24小時內加購託運行李則為50元；第二件行李預購價格55元，登機前託運則調整為60元。

聯合航空並指出，此次調整適用4月3日之後開票的旅客，且持有聯名信用卡、會員資格、現役軍人或搭乘較高艙等的旅客仍享有免費託運服務。

聯航並未說明這波行李費用調漲的原因，但外界普遍認為與燃油成本飆升有關。

聯航執行長柯比(Scott Kirby)日前接受「哥倫比亞廣播公司新聞」訪問時指出，高油價「對航空公司造成很大壓力」，坦言機票在過去一個月已上漲15%至20%。

除了行李費外，機票也明顯上漲；德意志銀行(Deutsche Bank)研究顯示，捷藍航空當天來回的平均單程票價上看368元，漲幅達16.2%；4月下旬出發的航班機票上漲24%至286元，顯示航空業者正透過多重管道轉嫁成本壓力給旅客。

因應燃油成本增加，捷藍航空率先調高行李託運費，聯航宣布跟進。(歐新社)
因應燃油成本增加，捷藍航空率先調高行李託運費，聯航宣布跟進。(歐新社)

墨西哥 石油 油價

上一則

用不起歐記健保 許多年過50歲民眾體檢拖到能用紅藍卡

下一則

威斯康辛大學校長遭校董無理由逼退 獲議員聲援

延伸閱讀

油價上漲由消費者埋單 今夏搭機費用節節高

油價上漲由消費者埋單 今夏搭機費用節節高
油價漲太凶 全球航空業大舉調高燃油附加費

油價漲太凶 全球航空業大舉調高燃油附加費
扛不住了…中國國內航線也將漲燃油附加費 漲幅高達6倍

扛不住了…中國國內航線也將漲燃油附加費 漲幅高達6倍
明年機票先買起來 旅遊達人急喊「今天快訂」

明年機票先買起來 旅遊達人急喊「今天快訂」

熱門新聞

陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56
示意圖。（取自123RF）

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

2026-03-30 13:11

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動