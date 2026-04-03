伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進

因應燃油成本增加，捷藍航空率先調高行李託運費，聯航宣布跟進。(路透)

中東戰事衝擊全球能源供應，航空燃油價 格持續攀升，美國航空業者相繼調漲行李費用。

美聯社與哥倫比亞廣播公司新聞報導，廉價航空「捷藍航空」(JetBlue)率先宣布，自3月30日起調高託運行李費用，每件最高調漲9元；聯合航空(United Airlines)隨後跟進，成為本周第二家調漲相關費用的主要航空公司。

捷藍航空此次調整主要針對經濟艙旅客，淡季期間第一件託運行李費從35元增至39元；春假、主要假期及夏季旅遊旺季的第一件託運行李費用則從40元增至49元，以上價格限於出發前24小時預付適用。

第二件託運行李的費用則從50元上調至59元，旅客若於起飛前24小時內加購託運行李，則須額外支付每件10元的手續費。

捷藍航空表示，此次調漲行李費用，反映燃油等營運成本上升，同時維持票價競爭力，強調僅在「必要時」才會調整收費。

航空業的成本壓力與近期中東局勢密切相關，隨著伊朗戰爭升溫，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運一度受阻，導致全球石油 供應吃緊。

市場分析，航空燃油成本約占航空公司營運開銷的20%，業者顯著承壓。

除了捷藍航空外，聯合航空2日也宣布調整託運行李費，美國、墨西哥 、加拿大及拉丁美洲航線的行李費將全面上調10元，預付首件行李費為45元，若於起飛前24小時內加購託運行李則為50元；第二件行李預購價格55元，登機前託運則調整為60元。

聯合航空並指出，此次調整適用4月3日之後開票的旅客，且持有聯名信用卡、會員資格、現役軍人或搭乘較高艙等的旅客仍享有免費託運服務。

聯航並未說明這波行李費用調漲的原因，但外界普遍認為與燃油成本飆升有關。

聯航執行長柯比(Scott Kirby)日前接受「哥倫比亞廣播公司新聞」訪問時指出，高油價「對航空公司造成很大壓力」，坦言機票在過去一個月已上漲15%至20%。

除了行李費外，機票也明顯上漲；德意志銀行(Deutsche Bank)研究顯示，捷藍航空當天來回的平均單程票價上看368元，漲幅達16.2%；4月下旬出發的航班機票上漲24%至286元，顯示航空業者正透過多重管道轉嫁成本壓力給旅客。