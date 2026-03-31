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馬斯克批加拿大虛偽不公平 再度惹惱加拿大人

中央社溫哥華專電
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馬斯克。(路透)
馬斯克。(路透)

加拿大航空執行長盧梭早前因僅以英文致哀空難事件引發爭議，加航宣布他將於今年內退休。億萬富翁馬斯克（Elon Musk）因此又和加拿大槓上了，他稱加拿大法律強制推行法語，卻犧牲英語，「極其虛偽和不公平」。

上星期在紐約拉瓜迪亞機場一架加航飛機降落時撞上一輛消防車，不幸導致2名正副機師喪生，41人受傷送醫。

盧梭（Michael Rousseau）隨後發表影片致哀，但整段影片僅使用英語，令許多加拿大民眾大為不滿，尤其罹難的其中一名機師還來自說法語的魁北克。連加拿大總理卡尼（Mark Carney）都批評盧梭缺乏判斷力和同情心。

英語和法語同為加拿大官方語言。魁北克1977年起實施《法語憲章》（Bill 101），法律規定公共服務、商業標牌、課程學習等要以法語為主要語言。

但馬斯克不滿加拿大語言政策導致盧梭退休，批評「這太瘋狂了」。

馬斯克還發布了一份由人工智慧Grok整理的清單，列出了加拿大有強制推行法語的法律，卻沒有強制推行英語的法律，如此相比顯示其虛偽之處。

不過網友們反擊力度很大，許多人批評馬斯克和Grok都錯了，根本沒有搞清楚加拿大的英法雙語政策。

有用戶說，在英語充斥的北美，如果不積極保護法語和文化，將很快消失，稱「我還以為你很重視不同文化的生存。」

另一名用戶提醒馬斯克，那是一架從魁北克省飛往紐約的航班，機上很多乘客和焦急的家屬都是說法語為主，「如果用一點法語致哀，是起碼的尊重。」

還有用戶說，加拿大航空公司雖然是一家私人公司，但受到「官方語言法」的約束。

加拿大政黨魁人政團黨魁、眾議員布朗謝（Yves-François Blanchet）則語帶諷刺地說，這很令人欣慰。「如果馬斯克反對在魁北克保留法語，那是因為我們走在正確的道德道路上。他不常走道德和公共利益的路線。」

盧梭並不是第一次因為不會說法語而遭批評。他2021年接受加航執行長任命時，曾承諾學習法語。魁北克省長雷哥（François Legault）看到整段英語的影片後砲轟盧梭「他到現在還是不會說法語，那就是缺乏尊重。」

至於馬斯克，也不是第一次批評加拿大。

在南非出生的馬斯克擁有南非、加拿大與美國國籍，他的母親來自加拿大，他的第一任妻子與前女友也都是加拿大人，年輕時他曾在加拿大生活過幾年。

但馬斯克對加拿大似乎沒有太多好感，多次批評或嘲諷加拿大。

去年底，他批評加拿大的醫療系統等待時間太久，根本是在「謀殺」病患。

去年初在美國總統川普（Donald Trump）威脅要併吞加拿大後，馬斯克還發文稱：「加拿大不是一個真正的國家！」惹怒了許多加拿大人，數十萬人連署要求渥太華剝奪他的加拿大公民身分。

退休 馬斯克 魁北克

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