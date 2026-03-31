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范斯夫人：與丈夫意見相左是好事

編譯彭馨儀／綜合報導
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第二夫人烏莎．范斯30日推出播克節目「第二夫人講故事」，請來賓為小朋友朗讀書。(...
第二夫人烏莎．范斯30日推出播克節目「第二夫人講故事」，請來賓為小朋友朗讀書。(美聯社)

準備第四度當第二夫人烏莎．范斯(Usha Vance)27日表示，她和副總統丈夫范斯(JD Vance)並非在所有問題上都意見一致，但這種分歧恰恰為「開放的」對話創造空間。

「我不是他的幕僚，我也沒有以任何專業身分參與其中，我們並不期望在所有事情上都意見一致，」烏莎說，「我們期望的是保持開放的心態，進行對話，我會從一個愛他、希望他成功的人的角度，提供一些有意義的意見。所以即使我們意見不一致，我總認為這是好事。」

烏莎在新的播客工作室接受國家廣播公司(NBC)30分鐘的採訪。

40歲的烏莎認為自己是丈夫值得信賴的顧問，尤其是當范斯遇到困擾、重要的，或非常個人的問題時，會來找她。

「我們經常交流，」烏莎說，「我很想了解他的生活、他真正關注的、他有哪些顧慮，因為這是婚姻。我想支持他，如果我什麼都不了解，就無法做到這一點。」

烏莎表示，儘管外界普遍預期她丈夫將在2028年競選總統，但他未來的政治前景並非他們目前私下談話的「重點」。

而副總統本人去年12月接受NBC新聞採訪時說過，他要等到2026年期中選舉後才會決定是否要競選總統。

烏莎在2014年之前都是民主黨人，但丈夫競選參議員時，她投票給共和黨，「2014年時我做我自己，今天我還是可以做我自己。我覺得在這個世界裡非常自在，不覺得我需要偽裝自己，」烏莎說。

作為第一個印度裔第二夫人，烏莎說她不覺得當第一個有什麼壓力。

她也將成為自1870年代以來，在丈夫擔任副總統期間生育的第一人。

烏莎說有了第3個孩子後，覺得很美滿，不過先生說服她再生一個。烏莎預產期在今年7月。

烏莎的播克節目「第二夫人講故事」(Storytime With the Second Lady）30日推出，她說「這是一個真正專為兒童製作的播客節目。我們的構想是邀請一位來賓——我們稱之為特別朗讀者——來朗讀一本有趣的書，並進行一段非常簡短的對話，然後鼓勵孩子們自己拿起書來閱讀。某種程度上，這其實就是在為閱讀做宣傳。」

這位第二夫人表示，該播客的目標聽眾是幼兒園高年齡層或小學低年級的孩子，每一集的長度大約在10到15分鐘之間。

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