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安全隱憂 川普政府高層搶住軍方官舍

編譯廖振堯／綜合報導
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華盛頓運河上的水上計程車，後方則為麥克奈爾堡陸軍基地的氣派官舍。包括國務卿魯比歐...
華盛頓運河上的水上計程車，後方則為麥克奈爾堡陸軍基地的氣派官舍。包括國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯都住在這裡。(美聯社)

一些白宮高層並未像以前一樣住在喬治城、卡洛拉馬(Kalorama)或北維吉尼亞等富裕社區，愈來愈多的官員反而搬進安全的軍方官舍。公職人員遷入戒備森嚴的軍事基地在近代史上非常罕見，引發的疑慮除了顯而易見的誰要為此埋單外，背後更隱藏令人不安的問題，例如針對公眾人物的暴力事件上升、美國民主的整體健康。

紐約時報報導，位於華盛頓運河(Washington Canal)和安娜科斯蒂亞河(Anacostia River)交會處的麥克奈爾堡(Fort McNair)陸軍基地內，國務卿魯比歐(Marco Rubio)和防長赫塞斯(Pete Hegseth)比鄰而居，住在基地內水岸第一排的氣派住宅中。隔水相望的安納科斯蒂亞-博林聯合基地(Joint Base Anacostia-Bolling)裡，前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)住在一棟原本為海岸防衛隊(US Coast Guard)司令準備的官舍。至少有六名川普政府高層住在華府地區的軍方官舍，其中包括司法部長邦迪(Pam Bondi)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)。

據國防部稱，赫塞斯去年每月付租金4655.7元，住在原本為陸軍副參謀長保留的氣派官舍。去年被爆料未付分文租金就住進岸防隊司令官舍後，諾姆上個月在國會澄清是自掏腰包。諾姆遭撤換職務後，預計本月底搬離該處。

住進官舍的兩名官員表示，遷居軍事基地內是因為針對他們的威脅增加，聽從安全官員的建議而搬家。他們還說去年保守派活動人士柯克(Charlie Kirk)被槍殺，擔憂自己可能成為目標。美國攻擊伊朗也引發了新的安全疑慮。

去年一位抗議川普政府的女士散發傳單，上面還印有副幕僚長米勒一家的住址，之後他們便搬離了維吉尼亞州的住處。米勒妻子凱蒂(Katie Miller)去年11月曾說收到死亡威脅，感覺孩子們在自家都不安全。搬進軍方官舍後，凱蒂在一次採訪中表示非常感謝川普總統和美國軍方。

可能很快會有更多官員加入這個行列。知情人士透露，至少還有一位高層被安全官員建議搬遷；國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、白宮預算管理局(OMB)局長伏特(Russell Vought)據傳也在物色可入住的軍方官舍，但尚未搬遷。

白宮 川普 赫塞斯

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