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「阿提米絲2號」最快4月1日飛向月球 4太空人將進行10天任務

編譯廖振堯／即時報導
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NASA署長艾克曼(左起)，今年1月在佛州卡納維爾角太空中心，介紹四位將升空繞月的太空人，左起加拿大太空人漢森、唯一女性隊員柯赫、非裔葛洛佛、及指揮官魏斯曼。(美聯社)
NASA署長艾克曼(左起)，今年1月在佛州卡納維爾角太空中心，介紹四位將升空繞月的太空人，左起加拿大太空人漢森、唯一女性隊員柯赫、非裔葛洛佛、及指揮官魏斯曼。(美聯社)

「阿提米絲2號」(Artemis II)計畫最快可能於4月1日升空，四名太空人" rel="154690">太空人將成為50多年來首批飛向月球的人類，且將探索比以往更深遠的太空。

美聯社、國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這次任務不會登陸月球，甚至不會繞月飛行，而是飛掠月球後再深入太空數千哩，比阿波羅計畫探索的範圍還要廣，有望讓他們以前所未有的視角觀測月球背面。四名太空人將住在直徑16.5呎的獵戶座(Orion)載人太空船，進行為期10天的任務。

任務指揮官魏斯曼(Reid Wiseman)是退休海軍上校，三年前，他擔任美國太空總署首席太空人時，被委以重任，領導自1972年以來人類的首次月球之旅。但這次任務其實讓他十分掙扎，因為他的兩個女兒都不願看到他再次升空，尤其是妻子2020年因癌症去世，更讓他猶豫不決。不過女兒們最後還是決定給予支持，魏斯曼最近也交代她們遺囑存放之處。

駕駛獵戶座的是49歲海軍上校、前F/A-18戰鬥機飛行員葛洛佛(Victor Glover)，他也是NASA為數不多的非裔太空人之一。他曾有過一次太空飛行經驗，搭乘SpaceX早期載人太空船前往國際太空站，而現在他的四個女兒都已接近20歲上下，他覺得自己進入了新的階段，這項任務能為他人帶來希望，他說是一種「莫大的恩賜和榮幸」，希望能盡力將接力棒傳遞給下一批太空人。

唯一女性隊員柯赫(Christina Koch)是位47歲電機工程師，保持著女性單次太空飛行時間最長的紀錄：328天。在被NASA徵召之前，柯赫曾在南極研究站工作了一年，這些經歷讓她覺得她大多數親朋好友已經「免疫」了太空飛行，不會再那麼擔心她。「目前我還沒感受到太多人的緊張。也許我的狗有點緊張，但我已經跟牠保證只有10天，不會像上次那麼久。」

三位美國太空人外，50歲的加拿大籍戰鬥機飛行員兼物理學家漢森(Jeremy Hansen)也是唯一沒有太空經驗的隊員，同時亦將是首位參與登月任務的加拿大人。漢森表示也許是他有點天真，但並沒有感到太大的個人壓力。危險依然存在，他把一切都告訴了他上大學的兒子和雙胞胎女兒，並說「即使我回不來，你們也能繼續生活下去。」

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