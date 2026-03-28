我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎世界盃 布碌崙大橋曼哈頓入口單車分流

大紐約商會表揚傑出女性領袖 亞裔力量成焦點

疑被中共特工跟蹤恐嚇 史丹佛女學生揭恐怖經歷「家人個資也被監控」

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史丹佛大學校園。（中央社）
史丹佛大學校園。（中央社）

史丹佛大學一名女學生在聯邦眾議院委員會的聽證會上揭露，她遭疑似中國共產黨特工跟蹤的經歷，對方甚至提及她的母親、要求她刪除手機內的資料，還打大量電話騷擾她。

「紐約郵報」（New York Post）報導，主修東亞研究的史丹佛大學（Stanford University）大三學生強生（Elsa Johnson）本月26日在美國聯邦眾議院教育與勞動力委員會（House Committee on Education and the Workforce）作證，說明她如何成為疑似中國「跨國鎮壓」行動的目標，並抨擊校方處理態度消極。

身兼學生報「史丹佛評論」（Stanford Review）總編的強生表示：「我今天在此作證，是因為我在史丹佛進行研究期間，成為疑似中國共產黨特務的鎖定目標。」

強生指出，相關監控行動始於她大一春季，當時她在胡佛研究所（Hoover Institution）從事「中國產業及軍事戰略」相關研究。

不久後，一名自稱查爾斯．陳（Charles Chen，音譯）的男子透過社群媒體連繫她，表示願意資助她去中國旅遊，並試圖打探她的個人背景。

她回憶道：「他後來還用中文在我的Instagram貼文底下留言，要求我刪除我們對話的截圖。我不知道他如何得知我有這些截圖。」

查爾斯．陳的個人檔案放有史丹佛校園的照片，讓她一開始以為他與這所頂尖大學有關，但美國聯邦調查局（FBI）確認他其實和史丹佛並無關聯。

強生認為查爾斯．陳代表中國國家安全部行事，自2020年以來他至少已鎖定10名女學生。

她進一步針對疑似中國間諜活動展開調查報導，但情況隨之惡化。

她說：「我開始接到恐嚇電話，來電者會在通話中切換成中文，有一次甚至提到我的母親。我也收到帶有威脅性的詐騙電郵，試圖說服我撤下相關報導。」

「FBI去年秋天通知我，中共特務在史丹佛校園對我進行實體監控，我的家人同樣受到監視。」

強生最近一次接到疑似中共特工的電話是在上週。

強生並抨擊校方未協助她應對這起疑似外國間諜事件，她當時身為大一新生，卻必須在缺乏校方支援下應對外國情報機構。

最終是在校內獨立運作的保守派智庫胡佛研究所提供協助，讓她聯絡到FBI。

史丹佛校方發言人則告訴紐約郵報，校方「高度重視任何疑似不當外國勢力介入校園的指控」，且已有完善政策及程序保護學生。

中共

上一則

國際鑑識權威李昌鈺家中辭世 享壽87歲

延伸閱讀

施暴川普小兒子女性友人 俄男被判入獄4年

施暴川普小兒子女性友人 俄男被判入獄4年
加州州長候選人史沃威爾打破沉默 駁中國間諜傳聞

加州州長候選人史沃威爾打破沉默 駁中國間諜傳聞
2次留學中國 美國女子：不須背學債 畢業更有出路

2次留學中國 美國女子：不須背學債 畢業更有出路
母失蹤逾7周首受訪 女主播葛瑟瑞半夜常驚醒「我們很痛苦」

母失蹤逾7周首受訪 女主播葛瑟瑞半夜常驚醒「我們很痛苦」

熱門新聞

著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

2026-03-27 16:10
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
示意圖。（取自123RF）

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

2026-03-26 12:07
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大