李昌鈺辭世／創辦美國「冷案中心」參與過全球8000多起重大案件

世界知名法醫鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺博士(Henry C. Lee)27日於內華達州亨德森家中辭世，享壽87歲。（本報檔案照）

世界知名法醫鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺 (Henry C. Lee)27日於內華達州亨德森家中辭世，李昌鈺以科學辦案參與過全球8000多起重大案件，並透過重建現場及微物跡證屢破舊案，不僅是美國「冷案中心」的先驅，成為華人在此領域的代表人物。

22歲當警長 台史上最年輕

李昌鈺1938年出生於中國江蘇，後隨家人移居台灣。1960年，他自中央警官學校行政警察學系取得法學學士學位，隨即進入台北市政府警察局服務，同年22歲即晉升為警官隊長，創下當時最年輕警長紀錄。四年後他赴美深造，展開其職涯關鍵旅程的序幕。

在美求學期間，他於約翰傑伊刑事司法學院取得刑事科學學士學位，並進一步於紐約大學完成生物化學與分子化學碩士及博士學位。完成學術訓練後，李昌鈺進入美國鑑識體系發展，曾於1978年至2000年間在康乃狄克州 州警鑑識實驗室擔任主任及首席鑑識官，並於1998年至2000年間出任公共安全廳廳長及州警總監，為少數晉升高層的亞裔警界人士之一。

其後，他亦擔任康州科學諮詢中心榮譽主任，並於紐海文大學任教，創立法醫科學課程並協助創立「李昌鈺法醫學研究所」，持續投入鑑識教育與人才培育，此研究所目前更已然是美國的「冷案中心」。

李昌鈺是國際鑑識專家，一生參與8000件重大刑案調查，也是美國「冷案中心」的先驅。（美聯社）

偵破案件 有一個桌腳理論

刑事案中，鑑識科學往往被視為連接事實與真相的重要環節，李昌鈺是為將這門科學推向國際舞台的重要人物之一。他以重建犯罪現場、分析證據見長，數十年職業生涯中參與調查全球8000多起案件，其提出將「現場、人證、物證以及運氣」列為偵查要素的「桌腳理論」，亦為不少後進所引用，是現代刑事鑑識科學的重要推手。

李昌鈺的職涯轉折，來自於他將傳統刑事調查與科學方法結合。他強調「讓證據說話」，透過血跡分析、微量證物檢驗與現場重建技術，提升案件判讀的精確度。在他眼中，不僅血跡、腳印等傳統印象中的足跡能視為證據，就連票券、蛆蟲、火焰等不起眼的細節在他眼中都有其解讀意義。在康州任職期間，他建立並強化鑑識實驗室制度，推動科學化鑑識流程，使鑑識工作逐步在調查環節站穩腳步。

隨著參與多起重大案件受到關注，李昌鈺逐漸成為世界知名的鑑識專家，受邀至多國協助調查與培訓，更被稱為「神探」。

李昌鈺2004年曾受邀參與台灣的總統大選發生「兩顆子彈」槍擊案。（美聯社）

代表作：辛普森殺妻案逆轉

李昌鈺參與明星O.J.辛普森殺妻、911事件、甘迺迪總統遇刺重啟調查等受高度矚目的刑事案件。在辛普森案中，李昌鈺揭露洛杉磯警方蒐證與保存證據過程中存有瑕疵，法庭中要求被告戴上尺寸過小手套的環節，成為此案逆轉的關鍵，並留下經典畫面。在甘迺迪總統與胞弟遇刺案的回溯中，運用3D動畫技術解釋「神奇子彈」現象，藉由影像模擬說明子彈軌跡，為歷史懸案提供科學分析角度。

李昌鈺也曾參與台灣數起重大懸案，包括最終未偵破、但其協助調查的女權運動者彭婉如命案，以及翻轉結果的蘇建和冤案。在蘇案中，李昌鈺重建報告點出18項新發現，使用2D及3D技術還原血跡噴濺痕，並以假人模擬砍殺過程，找出證據漏洞並推翻過去的法醫認定，成為蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人從死刑到無罪的關鍵證據。

另受高度矚目、政治敏感的總統選舉「兩顆子彈」319槍擊案，此案以嫌犯陳義雄死亡結案，但李昌鈺率隊回台協助偵辦此案時，強調「以證據重建整體情境」，透過雷射技術對子彈、衣物纖維與傷口的分析，嘗試還原射擊過程。其團隊在子彈上發現具辨識性的「工具痕」，被認為可用於追查槍枝來源；同時在相關衣物上檢出纖維與藥物殘留，並對傷口與彈道角度進行比對，以推估射擊方向與方式。不過，也使他的鑑識結論成為輿論及政治攻防的中心。

不言退 關注失蹤人口案件

在其職業生涯中，部分早年參與的案件亦隨著科技進步與再審程序而重新受到檢視。李昌鈺近年也因其30多年前的鑑識結果，必須出面為自己辯駁與澄清。

1985年發生於康州的一起謀殺案中，李昌鈺提供證詞，稱在死者家中發現一條帶血的毛巾，成為當時被告柏奇(Ralph Ricky Birch)與亨寧(Shawn Henning)被判有罪的重要證據之一。但2020年再審時，法官撤銷當年兩位被告的重罪謀殺定罪後，兩人便提出錯誤定罪訴訟，將包含李昌鈺等8位調查人員列入被告，最終康州檢察長與柏奇和亨寧達成協議，以2520萬元和解。李昌鈺對此則是否認捏造證據，並在聲明中表明「沒有動機也沒有理由」。

在鑑定世界之外，李昌鈺一生致力教育與公共服務，不僅曾獲30項榮譽學位、長年捐出演講收入回饋社會，積極培養後進學生外，仍在思考如何運用科學完善制度傳承鑑識教育。子女透露，在李昌鈺過世前，他依舊關注多起失蹤人口案件，持續撰寫新書「從10起失蹤案件學到的教訓」(Lessons Learned from 10 Missing Persons Cases)。