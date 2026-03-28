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伊朗駭進FBI局長電郵 大爆私照文件

記者宋凌蘭／綜合報導
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聯邦調查局長巴特爾的個人電子信箱遭一與伊朗政府相關之駭客組織侵入，大量照片及文件被發布到網上。(路透)
聯邦調查局長巴特爾的個人電子信箱遭一與伊朗政府相關之駭客組織侵入，大量照片及文件被發布到網上。(路透)

據路透報導，一個與伊朗有關的駭客組織27日宣稱，已成功侵入聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)的個人電子信箱，並將其照片及其他文件發布到網上。

駭客組織「Handala Hack Team」在其網站上表示，巴特爾「如今也將在成功遭駭的受害者名單中看到自己的名字。」該組織同時公開了一系列據稱是巴特爾的私人照片，包括他叼著雪茄、乘坐古董敞篷車，以及手持一大瓶蘭姆酒對鏡自拍並做鬼臉的畫面。

一名司法部官員證實，巴特爾的電郵確實遭駭，並表示網路上流傳的資料看起來屬實。FBI也在一份聲明中證實，該局「已經注意到有惡意行為人是以巴特爾局長的個人電子郵件訊息為目標，我們已經採取了一切必要措施來減輕與此行為相關的潛在風險。」

FBI聲明還寫道：「所涉資訊皆已過時，不涉及任何政府資訊。聯邦調查局將繼續追查肇事者，為受害者提供支援，並分享可用於保護網路安全的情報。」但聲明沒有指出幕後黑手是誰。 

經路透檢視過的部分資料顯示，駭客所上傳內容大部分為巴特爾2010年至2019年間的通信紀錄，涵蓋個人與工作往來信件，但至少有一封郵件的日期為2022年。

Handala自稱是支持巴勒斯坦的「義警駭客」團體，但西方研究人員認為，其實際上可能是伊朗政府網路情報單位所使用的多重身分之一。該組織近期亦聲稱，於3月11日入侵總部位於密西根州的醫療設備與服務公司Stryker，竊取大量資料。

該駭客組織本周還聲稱竊取了國防承包商洛克希德馬丁公司20多名員工的姓名和其他個人資訊。洛馬公司企業事務和國際傳播副總裁德拉蒙德(Jalen Drummond)26日晚間在一份聲明中表示，「目前沒有證據表明洛克希德·馬丁公司的系統、運營或數據受到影響。」

司法部已將Handala駭客與伊朗國家安全部聯結起來，並懸賞1000萬元徵求有關該組織的任何資訊。

FBI 司法部 伊朗

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