防長涉歧視 撤銷2非裔2女性晉升

去年9月30日，國防部長赫塞斯(中)召集各軍種全部高階將領齊聚匡提科陸戰隊基地，聆聽川普總統講話。(美聯社)

國防部長赫塞斯接掌五角大廈以來，致力終結他所謂軍隊中的「覺醒垃圾」(woke garbage)，認為部隊內部「多元、平等和包容」(DEI)政策削弱美軍戰鬥力，除了撤職外更拒絕晉升黑人及女性軍官。

紐約時報27日報導，最近的陸軍將官晉升名單內原包括兩名非裔及兩名女性上校，但赫塞斯多個月來不斷向包括陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)在內的軍方領導人施壓，要求將四人從晉升名單中剔除，但屢遭拒絕後，赫塞斯索性親自將他們的名字從名單刪除。這份名單目前正由白宮審查，稍後將提交參議院 批准。

軍方官員透露，這四人包括一名非裔裝甲兵軍官，他之所以成為箭靶，是因為15年前曾經撰文指黑人軍官為何歷來傾向於選擇支援職務而非戰鬥職務，另一名遭拒絕晉升的是位女性後勤軍官，在拜登總統執政期間的阿富汗 撤軍行動中表現出色。另外兩人包括一名後勤軍官及一名財務專家。

紐時指出，在赫塞斯親自操刀之前，已多次就非裔及女性軍官的晉升問題與軍方領導人意見分歧。其中最受注目的是黑人女性少將甘特(Antoinette Gant)，她曾在伊拉克 和阿富汗服役，目前負責華府的軍方安保及禮儀事務，經常與總統川普一同在阿靈頓國家公墓出席儀式。

報導指，赫塞斯的幕僚長布瑞亞(Ricky Buria)多次就甘特的晉升問題與德里斯科激烈爭吵。三位現任及前任國防部官員透露，布瑞亞曾對德里斯科說，川普總統不希望在軍事活動中與黑人女性軍官並肩而立。

但德里斯科爾回應說，「總統不應是種族主義者及性別歧視者」。最終赫塞斯讓步，甘特去年夏天開始擔任此職，本月初才晉升為二星少將。

對於紐約時報有關報導，五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell) 指是「匿名人士的假新聞，根本不了解實際情況」。布瑞亞也指報導「完全是捏造的」。

紐時還指出，赫塞斯擔任國防部長以來，至少有20多名將領遭撤職或被邊緣化。