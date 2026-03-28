拜登學貸還款計畫取消 限期90天轉換

全國逾700萬名參加拜登政府SAVE學貸還款計畫的借款人，將陸續收到川普政府的「最後通牒」：在90天內改換至其他聯邦還款計畫，否則將會被自動轉入金額最高的標準還款計畫。圖為一名借款人在教育部前面示威時，舉牌說自己欠下巨額學貸。(美聯社)

川普 政府27日起，陸續向全國逾700萬名參加拜登 政府時代學貸 還款計畫--「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE)的借款人，發出「最後通牒」：在90天內改換至其他聯邦還款計畫，不然會被自動轉入還款費用最高的標準還款計畫。

華盛頓郵報報導，貸款服務機構未來幾周將分批發出通知，以錯開借款人退出SAVE計畫的最後期限。不過，這場讓學貸還款制度大亂的SAVE風波，已持續了兩屆政府，將數百萬人過渡到其他還款計畫，工程浩大。

2023年拜登總統推出SAVE計畫，數月後，共和黨州檢察長提告質疑計畫合法性，導致計畫在案件審理期間暫停，教育部被迫允許參與計畫者延遲還款近兩年。川普政府去年12月與各州達成和解，終止SAVE計畫；但聯邦法官今年2月又駁回此案；幾周後，美國第八巡迴上訴法院介入推翻該裁決，正式宣告SAVE計畫終結。

SAVE計畫讓借款人獲得學貸豁免或降低每月償還金額，約460萬名低收入借款人每月償還金額降至零元。去年夏天，教育部恢復收取SAVE計畫借款人利息後，就一直鼓勵借款人探索其他計畫選項，但多數參與SAVE計畫者仍留在計畫內。

學生權益倡議人士表示，部分借款人申請換至其他「收入基準還款方案」(income-driven repayment plan，IDR)，好幾個月沒收到回覆，他們擔心案件持續積壓。

教育部表示，由於教育部修改申請表，不再納入SAVE計畫，申請流程簡易許多。教育部告知案件遭積壓的借款人重新提交申請表格。錯過退出SAVE計畫截期、被自動轉入標準計畫的借款人，之後仍可申請更經濟實惠方案。

值得注意的是，今年7月開始，借款人將有新的收入基準償款方案選項，名為「學貸償還計畫」（Repayment Assistance Plan，RAP）；它根據借款人調整後總收入(adjusted gross income)，計算還款金額；還款額占收入的1%到10%不等。這表示，現在轉入特定收入基準償款計畫的借款人，屆時可能得再次轉換計畫。

猶他州一名教師證在填寫川普政府的「收入基準還款方案」申請表。(路透)