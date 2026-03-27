李昌鈺不拜神：沒碰過受害人託夢…談與薄熙來王立軍關係

李昌鈺（左）在哥倫比亞大學演講，以他科學偵辦刑事案件的經驗，勉勵學生多學習領導才能，「使不可能變成可能」。（本報檔案照）

世界知名法醫鑑識專家、被譽為「華人神探」的李昌鈺 博士(Henry C. Lee)於27日於內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲；本報於2014年專訪李昌鈺問及作為國際刑事鑑識權威，中國許多警察來紐海文受訓， 是否能改變急於破案立功的辦案方式？

李昌鈺表示，21世紀辦案方式都已與過去不同，電子證據變的很重要。現在到處都有攝像機。有了錄像，就不需花大量人力、物力查DNA。很多國家容許竊聽手機，比如馬航失聯事件，失聯首日便知道所有乘客手機號碼，當時便可定位飛機位置。電子證據可以說很多事，現在辦案，到現場第一件事就是看電腦、手機、相機裡有什麼。以前辦案要先重建現場、接著找物證、人證。這是要提供給中國警察的各種電子數據蒐證的訓練。

李昌鈺說，中國警察曾有「實在無法破案，提議上山拜神」的說法。「我說我從沒拜過，也從來沒有過受害人給我託夢；我只是盡力，破不了也沒辦法，不是每件案子都能破的。只要盡了力，並不是沒破，只是時機未到，但不能為了破案立功，不去找應有證據，而造成冤案。」

李昌鈺以台灣連勝文槍擊案舉例，「查出犯案槍枝在美製造，賣給奧克蘭 的一個菲律賓人，但他後來報警失竊，槍走私到菲律賓，但如何流至台灣，我就不知道了。若能查清槍枝如何進入台灣，便能找出幕後指使者。有了電子證據、資料庫，現在破案已不同於以往。」

記者詢問李昌鈺在北京演講，若有人追問谷開來案件，會如何回答？

李昌鈺答道，「我見過王立軍、薄熙來 幾次，但不像媒體所言是好友。王立軍請我當他的總顧問，我也請他當我們中心的名譽教授。查辦這個案件與我無關，但英國媒體誤傳物證在我這裡。有件證據是原本應送來我這兒。那時，重慶方面電話通知說有一個人喝酒死亡，我起先以為是喝假酒死亡，建議立刻化驗，避免更多人受害。後來沒找到酒瓶，只有一塊血肉，說是很奇怪的一種毒。我回應這並非我的專長領域，推荐了一位美方毒物學專家給重慶方面。」

李昌鈺表示，後來刑警隊長來電說案情另有進展，暫時不送來化驗了；他後來才知道王立軍去了美國領事館。