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兒童成癮 Meta、YouTube總判賠600萬 20歲女勝訴

記者胡玉立／綜合報導
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陪審團判決Meta和Youtube造成青少年社群成癮負有責任，應賠償高額罰款，具有指標意義。圖為25日裁決後，控訴兩家公司的家長與律師擁抱慶賀。(路透)
陪審團判決Meta和Youtube造成青少年社群成癮負有責任，應賠償高額罰款，具有指標意義。圖為25日裁決後，控訴兩家公司的家長與律師擁抱慶賀。(路透)

加州陪審團裁定 含300萬元懲罰賠償 具指標意義

加州陪審團歷經9天、逾40小時審議，25日裁定Meta及YouTube的平台設計或運作方式有疏忽，導致兒童使用成癮受到傷害，應賠償一名現年20歲的女性原告300萬元，另付300萬元懲罰性賠償。這樁空前訴訟及判決結果，被認為具有里程碑意義，可能影響數千起針對社群媒體公司提起的類似訴訟走向。

因社群媒體失去孩子的父母們，25日拿著寫有受害孩子名字的布條聚集在洛杉磯的法院外...
因社群媒體失去孩子的父母們，25日拿著寫有受害孩子名字的布條聚集在洛杉磯的法院外等候判決。（路透）

女子控訴從小沈迷社群 心理健康問題不斷加劇

原告凱莉G.M.（Kaley G. M.）聲稱，她6歲開始使用谷歌（Google）旗下的YouTube，9歲開始使用Meta旗下的Instagram，小時候「整天沈迷」於社群媒體，讓她的心理健康問題不斷加劇。

美聯社及路透報導，這是本周Meta公司被判決的第二樁敗訴案；就在前一天，新墨西哥州陪審團也裁定Meta損害兒童心理健康安全違反州法。這項裁決對那些歷來受到《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條保護的公司造成一大打擊。

除了原本的300萬元，加州陪審團進一步就此案裁定Meta和YouTube兩家公司的懲罰性賠償。由於陪審團認定這些公司存在惡意、壓迫或詐欺行為，裁定再付300萬懲罰性賠償。

評審團認定，Meta和YouTube明知其平台設計或運作方式有危險，或可能對未成年人造成危險，卻未能充分警告這些危險，進一步加劇了原告所受傷害。陪審團同時裁定，Meta對原告所受傷害應承擔70%責任，YouTube須承擔30%責任。

原告的律師團隊強調，他們的任務是證明被告疏忽是造成原告受害的重要因素；這些平台有些特定設計旨在「勾引」年輕用戶，其中包括允許源源不斷地提供內容資訊、自動播放功能，甚至還有通知功能等等。

原告首席律師聲明表示：「今天的判決，是陪審團對整個行業的公投裁決。」「社群媒體被害人法律中心」律師馬奎茲-蓋瑞特（Laura Marquez-Garrett）在審議期間表示，這次審判「是個契機」，「由於此案是首例，無論結果如何，都將具有歷史意義。」

兩家被告公司都不同意判決結果，計畫上訴。谷歌發言人表示，該裁決錯誤地描述了 YouTube，「它是一個負責任打造的串流平台，而不是社群媒體網站。」 Meta 發言人則說，青少年的心理健康「極其複雜，不能歸因於單一應用程式。」

由於此案原告將重點放在平台設計而非內容，涉事公司較難規避責任。Snap和TikTok原本也是該案被告，但這兩家公司在開庭前與原告達成和解；和解條款未公開。

社群媒體 谷歌

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