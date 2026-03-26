防堵用AI作弊 愈來愈多大學作業改採口試

紐約大學商學院教授艾彼羅迪斯讓AI 生成自己的聲音與學生口試對話。圖為學生練習與教授的AI代理人對話，艾彼羅迪斯(右)聽了在旁微笑。(美聯社)

隨著AI技術的日益發展，全美各大學都注意到，學生提交的作業，無論是功課論文或是其他書面作業，都很完美。然而當講師、教授要求學生解釋作業內容時，他們卻無言以對，茫然不知所說，這明顯是依靠AI完成。儘管AI的長期影響尚待觀察，但肯定的是，這種趨勢對於未來高等教育將造成危機。

教育工作者擔心，如果學生跳過解決問題所需的思考過程，就無法培養他們在更高階課程的水平，以及未來職業生涯所需的技能。為此大學索性採取最古老的方式來應對現代高科技，那就是面對面的口試。

與歐洲大學不同，口試並非現代美國的大學本科教育的傳統組成部分，美聯社報導指出，愈來愈多大學採用口試的方法，加上其他傳統方式來考核學生的同時，也是應對未來的高等教育危機。

例如康乃爾大學的生物醫學工程教授沙弗(Chris Schaffer)，從上學期開始就要學生直接與講師對話，他稱之為「口頭答辯」。他說「你總不可能用AI來輕鬆通過口試吧」。

賓州大學中東語言與文化系副教授哈默(Emily Hammer)，就在研討課裡將口試與寫作結合。

她否認這是防止利用AI作弊，而是因為現在學生的的技能、認知能力以及創造力等方面正在下降。

紐約大學商學院教授艾彼羅迪斯(Panos Ipeirotis) 索性「以毒攻毒」，由AI 生成自己的聲音與學生口試對話，學生隨時在家中登錄之後即可「對談」。

對於作業走回面對面的口試老路，學生的反應不一。

有懷疑論者指出，口試可能會讓一些原來就害羞，又或有嚴重焦慮的學生感到不安，但康乃爾大學的口試負責人表示，只要提前明確制定考試形式，以及先問一些簡單的問題會有所幫助。

也有贊成者認為，與老師一對一交流的價值，能夠協助培養清晰表達技術知識的能力，在未來職場中至關重要。