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油價飆升 美民眾有人「一天少吃一餐」勒緊褲帶

記者顏伶如／綜合報導
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從伊朗戰事開始以來，全國平均油價已上漲1元，圖為民眾在華府加油站加油。(路透)
從伊朗戰事開始以來，全國平均油價已上漲1元，圖為民眾在華府加油站加油。(路透)

有線電視新聞網(CNN)25日報導，收到數百名觀眾來信，訴說油價上漲如何對家庭財務帶來影響，許多民眾透露，如今被迫削減必需品開銷，避免旅遊、娛樂等原本可以刺激經濟的消費。財務痛苦不只出現於原本就入不敷出的民眾，自認屬於中產階級且有不錯工作的人也說，必須勒緊褲帶。

住在紐約州奧伯尼(Albany)郊區的31歲環境科學學者莎拉·勞恩(Sarah Lawhun)平常嚴格控制預算，油價飆升代表她每天要少吃一頓飯。每天上下班通勤往返50哩，這個月在加油站多花70元，因此她上班期間不吃午餐，每周省下大約30元的自製三明治與沙拉花費，卻覺得精神不濟與肚子餓。她擔心的是，即使戰爭結束，油價恐將居高不下，導致食物價格跟著走高。

勞恩已經減少購買新鮮蔬菜及肉類，更常到折扣超市買菜，希望能省一些錢用來儲蓄，償還醫療帳單。

住在德州艾爾帕索(El Paso)的42歲居民赫南德茲(Mark Hernandez)是幫沃爾瑪(Walmart)送貨的獨立包商，開著2008年份道奇(Dodge)Charger到山姆俱樂部(Sam's Club)加油站加油的收據顯示，2月24日每加侖2.45元，到了3月20日來到3.83元。

他也發現，戰爭開始以來，客戶訂單、小費金額雙雙減少，導致他每周收入縮水數百元。為了貼補收入，赫南德茲開始找救生員等工作，上網搜尋不需要開車的兼差職務。

住在科羅拉多州圓石市(Boulder)的工程師薛塔格(Mike Schentag)跟妻子都開電動車，但Rivian休旅車送修兩周期間租車公司只提供燃油車。為了減少使用租來的Mazda 3，他盡量增加遠距上班時間，但上周加油花了52元，本周又花了53元。他說，相較之下，平常在家裡為電動車充電，每月大約46元。

加油站 道奇 沃爾瑪

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