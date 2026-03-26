郵政總局4月首徵包裹8%燃油附加費 不影響一般信件

從4月份開始，郵局將對包裹徵收燃料附加費，圖為芝加哥郵局人員正處理包裹。(路透)

美國郵政 總局(USPS)25日宣布，自4月26日起將首度對包裹徵收燃油附加費，以因應燃料與運輸成本持續上升的壓力，並試圖改善長期惡化的財務狀況。郵政總局表示，此次徵收8%的附加費僅適用包裹寄送，不影響一般信件郵資，預計實施至2027年1月17日，並視情況逐步取消。

中型優先郵件(priority mail)目前郵資為22.95元，調整後變成24.80元；一盎司以下的平信(first class mail)郵資則維持0.78元不變，相關費率調整仍須經郵政管理委員會(Postal Regulatory Commission)審查通過後，才會正式實施。

郵政總局曾在1970年代石油危機期間全面調漲郵資，但當時仍未針對燃油另設附加費。

郵政總局強調，「我們一直堅持避免收取附加費，而且這項費用還不到競爭對手僅燃油費的三分之一；即使徵收附加費，郵政服務仍然以工業國家最低的費率之一，繼續提供有價值的運輸服務。」

郵政總局表示，徵收燃油附加費的政策「符合產業慣例」，有助調整運輸成本以貼近市場現況。

其他主要物流業者如聯邦快遞(FedEx)與優比速(UPS)多年來早已對燃油成本加收附加費，且近期因中東局勢動盪推升油價，兩間公司更進一步調高相關費用；本周柴油價格已升至每加侖5.38元，較去年同期上漲51%，業者運輸成本大幅提高。

華爾街日報分析，郵政總局的另一大營運壓力來自主要客戶流失，電商巨頭「亞馬遜 」(Amazon)計畫大幅削減透過郵政系統寄送的包裹數量，目前已開始減量，今秋將再縮減；亞馬遜向來是郵政服務的一大客戶，亞馬遜此舉將讓郵政總局損失數十億元，使原已不佳的財務雪上加霜。

郵政總局強調，此次臨時調整附加費為「建立能反映市場條件的永久機制，提供必要橋梁」。

郵政總局近年財務狀況持續惡化，新任局長史坦納(David Steiner)警告，若不改革，資金恐在一年內耗盡；他呼籲國會放寬對郵資調整的監管限制，以提升郵政總局的財務彈性。

郵政服務的虧損結構與其制度義務息息相關，郵局每周六天遞送逾1億7000萬個地址，約71%的遞送路線入不敷出，另有約60%的郵局虧損。