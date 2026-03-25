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新墨州陪審團裁定 Meta傷害兒童心理健康和安全 處罰款3.7億元

記者顏伶如／綜合報導
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圖為Meta執行長查克柏格的作證視頻，在審判期間播放。（美聯社）
圖為Meta執行長查克柏格的作證視頻，在審判期間播放。（美聯社）

新墨西哥州陪審團24日裁定，社群媒體科技公司Meta在知情之下傷害兒童心理健康與安全，隱瞞平台有兒童遭受性剝削的事實，觸犯州法。陪審團認定Meta有數以千計的違規行為，每項懲罰都要單獨計算，總共處以3億7500萬元罰款。

美聯社分析，這項裁決透露民意對科技巨頭的看法正在轉變，政府打擊違規科技公司的意願增強。不過，判決公布後，Meta股價在24日盤後交易之初上漲5%，反映出股東對於這起訴訟裁決新聞以及Meta業務可能受到潛在影響均不以為意。

新墨西哥州檢察長托瑞茲(Raúl Torrez)2023年提告訴訟中主張，旗下擁有Instagram、臉書(Facebook)、WhatsApp等社群平台的Meta，把利潤擺在用戶安全之上。

經過長達7周審訊，陪審團24日做出具有里程碑意義的裁決，認定Meta違反新墨西哥州「不公平行為法」(Unfair Practices Act)部分條款，包括公司隱瞞知道平台潛藏兒童性剝削的危險事實，以及孩童心理健康可能受到傷害。

陪審團除了認同檢方指控，也一致認為Meta從事「有違道德」(unconscionable)的貿易行為，以不公平手段對脆弱且缺乏人生歷練的孩童占便宜。

Meta市值估計有1.5兆。陪審團裁定的罰款不到原本檢方求處罰款金額的五分之一。

對於新墨西哥州陪審團裁決結果，Meta發言人說，公司無法認同，將會提出上訴。

發言人說，Meta努力確保用戶在平台的安全，對於惡意份子或有害內容都清楚指認且移除，「我們將繼續積極辯護，我們對於保護青少年網路安全的紀錄始終有信心」。

社群媒體平台涉嫌對兒童造成傷害而引發一連串訴訟，新墨西哥州這起案件是第一批進入審判階段的官司之一。

全美40多位州檢察長對Meta提告，指控Meta故意設計讓人容易成癮的Instagram與臉書功能，導致青少年心理健康危機惡化。

社群媒體 Meta

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