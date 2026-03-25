美墨邊界遣返申庇者 多數大法官支持

最高法院可能支持川普政府恢復一項於美墨邊境遣返尋求庇護者的政策，以做為靈活管控邊境的工具。圖為邊境巡邏人員在美墨邊境逮捕一名非法越境者。(美聯社)

川普政府試圖恢復一項於美墨邊境遣返尋求庇護者的政策，以做為靈活管控邊境的工具。最高法院24日的討論顯示，多數大法官似乎支持川普政府恢復該政策的想法；儘管該項始於2016年歐巴馬 政府、在川普第一任期大幅擴大的政策，已於2021年遭拜登政府廢除。

紐約時報報導，根據聯邦法律，任何「身處美國境內」或「抵達美國」的非公民，都有權申請庇護並獲免受迫害的保護；宣布申請庇護意向的移民將被安排接受面談，以確定其是否確實存在遭受迫害的合理恐懼。此案的法院爭議焦點在於：非公民是否必須完全越過邊境才能獲得申請庇護權利，還是只要出現在邊境並尋求入境，就必須被允許申請庇護。

24日在一個多小時審理過程中，大法官們努力釐清「抵達美國」和「抵達邊境」的定義區別。該案預計6月下旬或7月初裁決。

立場通常站在多數保守派的首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr. )和大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)認為，「抵達美國」指的是完全越過邊境；此立場與川普政府的主張相同。

大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)則認為，討論邊境確切位置在哪其實「很牽強」；因為不管法院最後將申請庇護者權利生效界線畫在哪裡，政府很可能就會在那裡阻止移民入境，然後將他們推回墨西哥 。

只有自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)和傑克森(Ketanji Brown Jackson)似乎完全支持庇護申請者訴求。薩多馬友指出，拒絕庇護申請者入境，違反國會制定相關法律的初衷，也違反二戰以來涉及難民的國際協議。她說：「他們已經到了；而且正在敲門。」傑克森則認為，由於政策已失效，大法官們其實已不再面臨任何實際爭議。

此案早在2017年即由移民權利倡議者及多名尋求庇護者提起訴訟，此後下級法院曾多次裁定該政策無效。