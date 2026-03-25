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TSA超過450人辭職、安檢人力短缺 達美航空取消議員禮遇

編譯陳韻涵／綜合報導
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國土安全部(DHS)資金僵局難解，嚴重影響全美機場運作，聯邦運輸安全局(TSA)已有400多人辭職。(路透)
國土安全部(DHS)資金僵局難解，嚴重影響全美機場運作，聯邦運輸安全局(TSA)已有400多人辭職。(路透)

聯邦政府部分停擺進入第二個月，國土安全部(DHS)資金僵局難解，嚴重影響全美機場運作，聯邦運輸安全局(TSA)已有450多人辭職；TSA安檢人力短缺與旅客排隊時間暴增，航空公司開始採取非常措施，達美航空(Delta Air Lines)宣布暫停對國會議員的專屬機場禮遇服務。

達美航空發出聲明表示，受政府停擺影響資源調度，暫停專為國會議員及其幕僚提供的插隊安檢等特權服務，強調面對當前情況，須優先確保員工與一般乘客的需求。

消費者新聞與商業頻道報導，達美執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)與多名航空業高層共同致函國會，呼籲兩黨合作，以確保未來若再出現政府關門，聯邦航空相關人員仍有薪水可領。

另據「國會山莊報」報導，機場壅塞與安檢人員短缺形成惡性循環。國土安全部(DHS)指出，自2月14日停擺以來，已有至少458名TSA人員辭職，另有數千人因為無法負擔基本生活開銷而請假。

國土安全部發言人畢斯(Lauren Bis)表示，「這場毫無意義且魯莽的停擺，導致數百人離職、數千人缺勤，因為他們付不出汽油、托兒、食物或房租的費用。」

人力短缺迫使多座機場關閉部分安檢通道，出勤人員承擔更大量的工作，旅客排隊時間暴增。川普政府已調派移民與海關執法局(ICE)人員支援機場安檢作業，試圖緩解壓力。

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