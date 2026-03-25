拉瓜地亞撞機初步調查出爐 機場防撞預警因這原因失效

NTSB初步調查結果顯示，撞擊事故前飛機和消防車均收到允許降落及穿越的指令，但由於場內車輛距離較近，雷達系統未能有效識別消防車運行路線，導致ASDE-X防撞安全系統未發警報。(美聯社)

聯邦運輸安全管理局(NTSB)24日公布拉瓜地亞機場撞機事故的最新調查進展：被撞的消防車上未安裝應答裝置，因而未能被機場內的防撞安全系統識別，導致撞擊預警失效。此外針對此前外界所傳的機場塔台「只有一人」或「超時值班」等說法，當局則否認。

NTSB官員在記者會上還原了駕駛艙內語音記錄器所紀錄的內容。根據錄音檔，機場指揮中心在撞擊發生前的2分17秒向加拿大航空的當事班機下達准予降落的命令，又在撞擊前20秒時下達了允許消防車穿越跑道的命令。此後，在撞擊前的9秒和4秒時，塔台再次發布新命令，要求消防車停止前進。目前飛機的黑匣子已被送往華府的專業機構作解密研究，以確認事故發生前的更多細節。

NTSB局長霍門地(Jennifer Homendy)引用初步調查報告指出，拉瓜地亞機場雖然設有旨在防止地面碰撞的ASDE-X安全系統，但由於事發前有車輛頻繁穿越跑道、且相互距離過近，導致雷達未能有效識別消防車的運行軌跡。因而在事故發生前，ASDE-X系統完全未發出警報。與此同時，當事消防車上也沒有配備有助於幫助管制員追蹤場內車輛的應答機。

霍門地表示，事故導致加航班機的兩名駕駛員遇難、被撞消防車上的消防員生還，但她未透露遇難者身分。不過根據媒體調查，兩人分別為機長弗雷斯特(Antoine Forest)和副機長甘瑟(Mackenzie Gunther)。對於生還消防員的調查則將在他們康復後展開。

事故發生後，有報導稱當時指揮中心內只有一名空中交通管制員值班。霍門地澄清說，事發時指揮控制中心內有兩名管制員，分別擔任主任管制員(Controller in charge)和塔台管制員(Local controller)。其中主任管制員於當晚10時30分打卡上崗，預計值班至次日凌晨6時30分，塔台管制員10時45分打卡上崗，值班時間至次日6時45分，完全按照拉瓜地亞機場管制崗位的常規人事操作規程當班。

霍門地表示，目前對兩名當班管制員的調查正在進行，細節尚待釐清。NTSB根據過去的調查經驗，曾經對現行的管制員當班規程提出過關切，認為其可能會有安全隱患，但目前無證據顯示本起事故與之有關。