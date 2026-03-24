漲價效應H-1B申請量大減近50% 這類人受益

2027財年H-1B簽證申請登記結束，簽證申請量比前一年急劇減少30%到50%。(路透)

2027財年H-1B簽證 申請登記，甫於19日結束。移民律師指出，在川普政府推出優先考慮薪資水平的新H-1B簽證申請制度、境外申請費用大漲為10萬元之後，今年的H-1B簽證申請量比前一年急劇減少了30%到50%，凸顯雇主的謹慎態度，並顯示願意出高薪聘請人才的中小型企業受益。

印度英文商業日報「經濟時報」(The Economic Times)報導，以薪資為優先考量的美國H-1B簽證新申請制度，正在重塑H-1B簽證格局。昔日提出大量申請的大型IT外包公司明顯受到衝擊，願意為專業人才支付更高薪資的中小型IT企業雇主，成為新制最大受惠者，可以更有效地獲得全球人才競爭機會。

根據過去資料，美國公民及移民服務局(USCIS)在2026財年共收到33萬6153份合格申請。

專家認為，H-1B簽證申請新規為以下三個群體創造新機會：願意為專業人才支付更高薪資的中型IT公司、過去因外包巨頭大量提出申請而難以出頭的小型企業、以及擁有美國碩士學位的求職者，都因為優先考慮薪資水平的簽證申請新機制，獲得更大優勢。

VisaNation律師事務所首席律師馬利克(Shilpa Malik)指出，「以前在大型外包公司的競爭壓力下，中小企業雇主申請H-1B簽證時，中籤機率低而感到沮喪；但現在競爭環境變得更公平了，他們覺得自己有充分的機會爭取到人才」。

移民專家也指出，今年與往年最大的不同在於，往年企業往往不分薪資、大量提交簽證申請，但今年申請者的品質成為能否更受青睞的因素，提出申請的雇主為擴大中選機會，更重視提高薪資水平。

報導指出，新制度勢將導致H-1B簽證招募格局出現結構性變化：大型外包公司過去在抽籤制度下占據的主導地位可能下降，中小型IT企業可以透過吸引到頂尖人才來提升自身競爭力，擁有美國高級學位的畢業生受益最多。