我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者連環開槍殺路人「只問種族」 還準備出國度假

張雪峰猝死遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

漲價效應H-1B申請量大減近50% 這類人受益

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2027財年H-1B簽證申請登記結束，簽證申請量比前一年急劇減少30%到50%。(路透)
2027財年H-1B簽證申請登記結束，簽證申請量比前一年急劇減少30%到50%。(路透)

2027財年H-1B簽證申請登記，甫於19日結束。移民律師指出，在川普政府推出優先考慮薪資水平的新H-1B簽證申請制度、境外申請費用大漲為10萬元之後，今年的H-1B簽證申請量比前一年急劇減少了30%到50%，凸顯雇主的謹慎態度，並顯示願意出高薪聘請人才的中小型企業受益。

印度英文商業日報「經濟時報」(The Economic Times)報導，以薪資為優先考量的美國H-1B簽證新申請制度，正在重塑H-1B簽證格局。昔日提出大量申請的大型IT外包公司明顯受到衝擊，願意為專業人才支付更高薪資的中小型IT企業雇主，成為新制最大受惠者，可以更有效地獲得全球人才競爭機會。

根據過去資料，美國公民及移民服務局(USCIS)在2026財年共收到33萬6153份合格申請。

專家認為，H-1B簽證申請新規為以下三個群體創造新機會：願意為專業人才支付更高薪資的中型IT公司、過去因外包巨頭大量提出申請而難以出頭的小型企業、以及擁有美國碩士學位的求職者，都因為優先考慮薪資水平的簽證申請新機制，獲得更大優勢。

VisaNation律師事務所首席律師馬利克(Shilpa Malik)指出，「以前在大型外包公司的競爭壓力下，中小企業雇主申請H-1B簽證時，中籤機率低而感到沮喪；但現在競爭環境變得更公平了，他們覺得自己有充分的機會爭取到人才」。

移民專家也指出，今年與往年最大的不同在於，往年企業往往不分薪資、大量提交簽證申請，但今年申請者的品質成為能否更受青睞的因素，提出申請的雇主為擴大中選機會，更重視提高薪資水平。

報導指出，新制度勢將導致H-1B簽證招募格局出現結構性變化：大型外包公司過去在抽籤制度下占據的主導地位可能下降，中小型IT企業可以透過吸引到頂尖人才來提升自身競爭力，擁有美國高級學位的畢業生受益最多。

簽證

上一則

機場安檢排到爆…達美航空取消國會議員插隊特權

延伸閱讀

川普反移民 綠卡、臨時簽證同比期少了11%

川普反移民 綠卡、臨時簽證同比期少了11%
H-1B改革 亞裔1家4口回國探親 只有他順利返美

H-1B改革 亞裔1家4口回國探親 只有他順利返美
工作簽證（上）

工作簽證（上）
H-1B簽證改革…顛覆灣區就業市場、拆散家庭 移民律師嚴陣以待

H-1B簽證改革…顛覆灣區就業市場、拆散家庭 移民律師嚴陣以待

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
物理學者馬譚美致力於核融合研究。（勞倫斯利佛摩國家實驗室照片）

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

2026-03-17 11:46
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54

超人氣

更多 >
4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定