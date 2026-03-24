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小甘迺迪加州房問題多 51歲喜劇女星檢修5年才搬入

記者顏伶如／綜合報導
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喜劇女星雀兒喜韓德勒說，向衛生部長小羅勃．甘迺迪買的洛杉磯房子問題多多，處理五年如今終於入住。(路透)
喜劇女星雀兒喜韓德勒說，向衛生部長小羅勃．甘迺迪買的洛杉磯房子問題多多，處理五年如今終於入住。(路透)

曾經七度榮登紐約時報暢銷書排行榜的51歲喜劇女星雀兒喜韓德勒(Chelsea Handler)上周在「吉米金莫現場秀」(Jimmy Kimmel Live)節目中說，向衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)買的洛杉磯房子「有毒」(toxic)，處理五年如今終於入住。

韓德勒3月5日第一次在個人播客節目「親愛的雀兒喜」(Dear Chelsea)中透露，2021年花590萬元向小甘迺迪買下位於洛市布倫特伍德(Brentwood)的房子後遇到各種問題，引起媒體注意。

她說，因為房子「有毒」無法居住，買房五年以來一直都空著，「房子就是爛到這種地步」。

她表示，當初買房子時並不知道屋主是小甘迺迪和他的演員太太雪莉．海因斯(Cheryl Hines)，因為交易對象是保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)，房屋買賣屬於「完全私密」(all private)，房子的相關狀況等細節都列為保密。

她在節目中說，小甘迺迪掌理國家衛生政策，但自己的房子卻連像樣的地基都沒有。她表示，直到找人檢查才知道房子狀況有多嚴重，檢查人員說這是他們見過「有毒最嚴重的房子」，至少要花兩年處理才能住人。

她說：「我沒有誇張，簡直是災難一場。我不瞭解狀況是因為所有事情都處於保密。」

雀兒喜韓德勒表示，等到修好房屋毀損等問題之後，又找檢查人員來確認房子狀況時，位於屋外的儲藏室被認定是違章建築，必須拆除。

雀兒喜韓德勒17日在「吉米金莫現場秀」對主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)表示，現已搬進房子。

這位女星說，雖然是向保密信託買下房子，但感覺房子是跟小甘迺迪買的。她表示，花了四年時間改善屋況才能居住，「對於這點我要怪他」。

她說，房子有很多問題，整個處理過程出現許多戲劇轉折，「我昨天終於首次搬進去，現在沒事了」。

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