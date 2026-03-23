地獄般的春季旅遊：機場安檢崩潰、油價一路漲

拉瓜地亞機場撞機，所幸飛機沒有撞及機上的燃油槽，使傷亡人數大為降低。（路透）

Axios新聞網站報導，聯邦政府某些機關關閉，川普 總統對伊朗 開戰導致油價 上漲，各種因素交叉影響之下，造就了彷彿「地獄般的春季旅遊」(spring of travel hell)。紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)22日晚間發生飛機與地面消防車相撞的死亡事故，則再度引發飛安憂慮。

身為全球石油與大宗物資航運要道的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，戰爭發生後遭到伊朗實際封鎖，航空公司主管警告機票價格恐將進一步走高。

聯合航空公司(United Airlines)執行長柯比(Scott Kirby)20日在聲明中說：「現實情況是，飛機燃油價格在過去三周之內翻了一倍多。」他說：「我們目前的規畫是以油價將漲至每桶175元為假設，而且直到2027年底之前都不會再降回每桶100元。」

不過，川普宣布對伊朗能源基礎設施暫停攻擊五天之後，23日早晨油價略有下降，但仍維持於高點。

移民執法改革在國會引起兩黨辯論，國土安全部因預算卡關而陷入停擺，全美各地機場旅客大排長龍等候過安檢。運輸安全管理局(Transportation Security Administration)無薪上班，很快便將第二次錯過發薪水的日子，不少安檢員因此請假甚至離職。

航空安全專家普萊斯(Jeffrey Price)說，如今安檢人力已到臨界點，大型機場可以調度人手，但小型機場恐將關閉。

川普本周將派遣移民和海關執法局(ICE)幹員進入機場支援，解決安檢延誤問題。不過，ICE人員不曾接受機場安檢培訓，能夠發揮多大效果或提供多少協助，目前並不清楚。

華府附近上空發生致命空難的一年多之後，拉瓜地亞機場如今發生意外事件，讓塔台航管員工作量與人力編制再次成為輿論焦點。

根據塔台通訊紀錄，飛機使用的跑道同時有消防車獲准穿越。這起空難的確切發生原因仍有待調查。

報導指出，今年春季搭機出遊彷彿遇到「地獄般」的各種挑戰，民眾或許考慮改成開車出門，但前提是要負擔得起一路高漲的油價。