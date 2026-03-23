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教育部移交學貸交款業務給財政部

編譯王曉伯／綜合報導　
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根據聯邦政府內部的一項協議，財政部將接管原本為教育部業務的學生貸款欠款催繳作業。圖為一名愛阿華大學畢業生在學士帽上，貼出「取消學債」的訴求。(美聯社)
根據聯邦政府內部的一項協議，財政部將接管原本為教育部業務的學生貸款欠款催繳作業。圖為一名愛阿華大學畢業生在學士帽上，貼出「取消學債」的訴求。(美聯社)

根據聯邦政府內部的一項協議，財政部將接管原本為教育部業務的學生貸款欠款催繳作業。這份協議同時指出，之後教育部還將交出其所有的學生貸款業務。此一協議是川普總統企圖撤除教育部的最新動作。

這份17頁的協議列出聯邦學生貸款作業的重整計畫。該項業務40年來都一直是屬於教育部的業務。根據協議，在財政部接管學生貸款欠款催繳業務之後，第二階段將是接管所有的學生貸款業務，不過財政部對此並沒有時間表。

將學生貸款業務轉移交至財政部手中，是川普政府分拆教育部計畫的一環。盡管只有國會有權關閉教育部，但是川普正透過將教育部的業務移交至聯邦其他機構手中，逐步分解教育部。根據該協議，預期最終財政部將接管教育部所有的學生貸款業務，只是沒有時間表。　

在此一新措施下，學貸借款人該怎麼辦？

美聯社20日指出，借款人其實什麼都不需做，而是照常與原來的貸款機構配合，在還款到期日還款。至於有欠繳的借款人可以到myeddebt.ed.gov查看其欠繳情況。

哪些學貸會受到財政部催繳？

財政部將接管學生貸款違約業務，也就是借款人積欠了幾個月的應還款項。根據了解，學生貸款拖欠款的情況日益嚴重，在聯邦政府1.7兆元的學生貸款組合中，違約貸款就佔了11%，達1800億元。此外，根據教育部最新近的資料，有920萬人的學生貸款違約。

如果我的學生貸款違約了怎麼辦？

美聯社指出，聯邦學生貸款的強制催收措施仍暫停實施。川普政府在2月宣布，將推遲對拖欠還款的學生貸款借款人扣留薪水的計畫。

如果聯邦學生貸款借款人違約，他們的薪水可能會被扣押，聯邦退稅款也可能被扣留。

如果您的學生貸款違約，您可以聯絡您的貸款機構申請貸款重組計畫。

財政部 教育部

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