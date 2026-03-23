西部高溫破紀錄 同比最多高出華氏40度
盛夏才會有的酷熱熱浪，本周末席捲西部大部分地區。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，熱穹(heat dome)，從加州和西南部沙漠地區繼續增強，且未來幾天內將向東蔓延至中部。國家氣象局(National Weather Service，NWS)表示，從西南部到大平原地區，氣溫普遍比往年同期高出20至40華氏度。
自17日以來，已有超過150項當日最高溫和50項當月最高溫紀錄被打破。
加州死亡谷(Death Valley)19日氣溫飆升至105華氏度，創下新的月紀錄。
拉斯維加斯21日氣溫華氏96度，預計22日將達到華氏93度。已開設40多個日間避暑站。
克拉克郡(Clark County)聲明，「內華達州南部並非首次遭遇極端高溫，但熱浪前所未有，距離夏季還有數月。」
科羅拉多州柯林斯堡(Fort Collins)21日氣溫華氏91度，創1893年以來3月份最高紀錄。NWS博爾德(Boulder)辦公室說，「在2026年之前，3月份的最高氣溫從未超過華氏81度。」
丹佛21日氣溫達到華氏86度，創下3月的最高溫紀錄。科羅拉多全州面臨野火風險。
「世界天氣歸因組織」(World Weather Attribution)發布報告指出，3月有熱浪太罕見。
鳳凰城20日和21日氣溫達華氏105度，創下3月最高溫紀錄。包括駝背山保護區(Camelback Mountain Preserve)、鳳凰山保護區(Phoenix Mountains Preserve )和南山公園保護區(South Mountain Park and Preserve)步道將於當地時間上午8點至下午5點限制通行。
極端高溫預警將持續至22日。馬里科帕郡公共衛生局(Maricopa County Department of Public Health)建議民眾未來幾天盡可能待在有空調的室內。
鳳凰城也將至少10場職棒大聯盟(Major League Baseball)春訓賽開賽推遲到下午6點以後。仙人掌聯盟(Arizona Cactus League)聲明，為了避開3位數極端高溫，已提前結束比賽。
格蘭岱消防局(Glendale Fire Department)表示，在路克航空展(Luke Days Air Show)期間，21日將30名中暑者送醫。
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