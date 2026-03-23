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西部高溫破紀錄 同比最多高出華氏40度

編譯彭馨儀／綜合報導
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加州死亡谷(Death Valley)步道入口的高溫警告。本月19日當地氣溫飆升至105華氏度，改寫當月氣溫紀錄。(美聯社)
加州死亡谷(Death Valley)步道入口的高溫警告。本月19日當地氣溫飆升至105華氏度，改寫當月氣溫紀錄。(美聯社)

盛夏才會有的酷熱熱浪，本周末席捲西部大部分地區。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，熱穹(heat dome)，從加州和西南部沙漠地區繼續增強，且未來幾天內將向東蔓延至中部。國家氣象局(National Weather Service，NWS)表示，從西南部到大平原地區，氣溫普遍比往年同期高出20至40華氏度。

自17日以來，已有超過150項當日最高溫和50項當月最高溫紀錄被打破。

加州死亡谷(Death Valley)19日氣溫飆升至105華氏度，創下新的月紀錄。

拉斯維加斯21日氣溫華氏96度，預計22日將達到華氏93度。已開設40多個日間避暑站。

克拉克郡(Clark County)聲明，「內華達州南部並非首次遭遇極端高溫，但熱浪前所未有，距離夏季還有數月。」

科羅拉多州柯林斯堡(Fort Collins)21日氣溫華氏91度，創1893年以來3月份最高紀錄。NWS博爾德(Boulder)辦公室說，「在2026年之前，3月份的最高氣溫從未超過華氏81度。」

丹佛21日氣溫達到華氏86度，創下3月的最高溫紀錄。科羅拉多全州面臨野火風險。

「世界天氣歸因組織」(World Weather Attribution)發布報告指出，3月有熱浪太罕見。

鳳凰城20日和21日氣溫達華氏105度，創下3月最高溫紀錄。包括駝背山保護區(Camelback Mountain Preserve)、鳳凰山保護區(Phoenix Mountains Preserve )和南山公園保護區(South Mountain Park and Preserve)步道將於當地時間上午8點至下午5點限制通行。

極端高溫預警將持續至22日。馬里科帕郡公共衛生局(Maricopa County Department of Public Health)建議民眾未來幾天盡可能待在有空調的室內。

鳳凰城也將至少10場職棒大聯盟(Major League Baseball)春訓賽開賽推遲到下午6點以後。仙人掌聯盟(Arizona Cactus League)聲明，為了避開3位數極端高溫，已提前結束比賽。

格蘭岱消防局(Glendale Fire Department)表示，在路克航空展(Luke Days Air Show)期間，21日將30名中暑者送醫。

加州 熱浪

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