反疫苗情緒高漲 愈來愈多父母拒讓新生兒接種 醫界擔憂

一名護士正在為新生嬰兒注射維生素K，已預防凝血功能障礙及急性出血。但受到反科學理論的影響，2017年至2024年間，父母拒絕讓嬰兒注射維生素K的比率幾乎增加了一番，從2.9%上升至5.2%。(美聯社)

美國愈來愈父母受到反科學理論影響以及對醫療機構的不信任，不但拒絕讓自己的初生嬰兒接種疫苗 ，就連其他的預防性的常規護理也拒絕接受，相關情況讓醫界大表擔憂。

美聯社報導，就以接受注射維生素K (vitamin K)為例，數十年來所有新生兒在出生後就應接種，以預防嚴重且可能危及生命的「維生素K缺乏性出血症」 (VKDB)，這個做法簡單安全，能預防因嬰兒體內維生素K於低水平，導致凝血功能障礙及急性出血而致命。

然而「美國醫學會雜誌」(Journal of the American Medical Association) 最新分析發現，由2017年至2024年間，父母拒絕讓初生嬰兒注射維生素K的比率幾乎翻了一番，從2.9%上升至5.2%。

許多州的醫生表示，拒絕注射維生素K的父母，往往也會拒絕其他一些醫療措施，包括拒絕給接種B型肝炎疫苗、使用紅黴素眼膏等。

社媒一直以來就流傳反疫苗的理論，川普政府的反疫苗政策為這種理論推波助瀾。由反疫苗衛生部長小甘迺迪任命的諮詢委員會，就決定終止建議所有嬰兒出生後立即接種B肝疫苗的政策，讓持懷疑論的父母順理成章的不給嬰兒接種。

西雅圖兒科醫生希爾(David Hill)指出，反疫苗觀點以及反對新生兒接受常規保護措施的父母，通常有一個共同點，就是認為自然是優於人工，嬰兒本身就有抵抗力毋須疫苗介入。但研究表明，新生兒不注射維生素K，發生嚴重出血的風險是注射新生兒的81倍。

其他拒絕接受的新生兒預防措施，包括使用紅黴素眼膏來預防淋病，因為在分娩過程中，嬰兒感染淋病，可能會導致失明。

父母拒絕接受預防措施，當中的原因有很多，最多人擔心的是這些措施可能會帶來問題。希爾說，其實每個父母都希望他們的孩子得到最好的，因此對這些家長只能解釋而非批評。

加州一名醫生指出，有些人本來就傾向自然療法，加上各種錯誤訊息層出不窮，還有外界的影響，例如朋友、名人、非專業人士以及政客的政治目的，恐怕這種情況會愈來愈廣泛。