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夏威夷洪災20年來最嚴重 百年水壩恐潰堤撤數千人

記者胡玉立／綜合報導
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夏威夷連日豪雨，多處積水成災。圖為歐胡島的瓦伊盧阿，已完全限於泥水之中，目前還面臨山洪爆發的威脅。(美聯社)
夏威夷連日豪雨，多處積水成災。圖為歐胡島的瓦伊盧阿，已完全限於泥水之中，目前還面臨山洪爆發的威脅。(美聯社)

夏威夷正遭受20多年來最嚴重水患，預計周末還會降下更多雨水；國家氣象局21日已對該州大部分地區發布洪水預警，歐胡島(Oahu)北部部分地區則處於山洪暴發預警狀態，雨勢將從中小雨轉為大雨；官員呼籲危險地區民眾立即撤離。這場夏威夷2004年以來最嚴重洪災，目前尚無人員死亡報告，已有230人獲救，約10人因體溫過低送醫。

美聯社報導，前一周的冬季風暴，夏威夷即已降下大雨，土壤吸飽水分，21日清晨的豪雨讓洪災威脅加劇。20日豪雨引發渾濁洪水，淹沒歐胡島北岸大片區域，沖毀房屋和車輛；檀香山(Honolulu)北部約5500居民被迫疏散。官員還警告，一座有120年歷史的水壩可能崩潰。

夏威夷州長格林(Josh Green)表示，這場水患已造成機場、學校、道路、居民住宅及茂宜島(Maui)一間醫院損毀，損失可能超過10億元，「對本州來說，後果非常嚴重。」格林指出，他已獲白宮保證，受災島嶼將獲聯邦政府援助。

國家氣象局表示，夏威夷州大部分地區處於洪水預警狀態，歐胡島北部的哈雷瓦(Haleiwa)和瓦伊盧阿(Waialua)則處於山洪暴發預警狀態；21日緊急警報指稱，若降雨持續，通往瓦伊盧阿的剩餘道路極可能潰堤。當局強烈建議居民立即撤離。

檀香山市長布蘭賈迪(Rick Blangiardi)表示，20日有數百戶房屋受損，全面損失仍待評估，約5500人接獲疏散令。預計未來兩三天歐胡島將迎來6至8吋降雨。

當局正密切關注建於1906年的歐胡島瓦希阿瓦水壩(Wahiawa dam)，這座水壩幾十年來一直存在安全隱憂，官員指水壩「隨時可能潰壩。」

這座水壩位於檀香山西北約17哩處，國家地質調查局稱，20日凌晨，該水壩水位從79呎升至84呎，距離其承受力只差6呎；21日清晨水位降至81.5呎。

瓦伊盧阿居民帕希努伊(Kathleen Pahinui)在準備撤離至地勢較高處的朋友家時，向美聯社表示，每次下雨，這座老舊水壩都令人擔憂。她說：「請為我們祈禱吧，我們知道還會下更多雨。」

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