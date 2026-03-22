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言論影響股價 馬斯克被裁定詐欺推特股東 恐賠26億

編譯彭馨儀／綜合報導
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舊金山聯邦法院陪審團20日判決，馬斯克在2022年收購社群媒體推特的過程中，欺騙投資人，須負法律責任。圖為馬斯克與昔日推特商標。(路透)
舊金山聯邦法院陪審團20日判決，馬斯克在2022年收購社群媒體推特的過程中，欺騙投資人，須負法律責任。圖為馬斯克與昔日推特商標。(路透)

舊金山聯邦法院陪審團20日做出裁定，全球首富馬斯克(Elon Musk)在2022年收購社群媒體公司推特(Twitter)的過程中，欺騙投資人，須負法律責任。

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)報導，陪審團認為，馬斯克當年蓄意壓低推特股價，以便重新談判或退出這樁440億元收購案。但馬斯克最終於2022年10月完成收購推特，之後將其改名為X。

雖然部分指控獲得撤銷，但根據估計，陪審團裁定馬斯克須賠償數千名受害股東每股約3至8元的損失。原告方計算，賠償包含21億元的股票損失及5億元的選擇權(options)補償，加起來恐高達26億元，確切賠償金額仍將由法庭另行裁定。

這起民事審判自3月2日開庭，3月17日審議以來，焦點始終圍繞在馬斯克於2022年5月13日及5月17日公開質疑推特低報假帳號數量，以及垃圾帳號比例，收購案因而暫時擱置(temporarily on hold)，引發推特股價暴跌，投資人拋售股票。

馬斯克在出庭作證時，直指推特董事會隱瞞機器人帳號數量，推特假帳戶和垃圾帳戶數量遠高於在監管文件中披露的5%。他以推特對平台假帳戶數量存在虛假陳述為由，取消收購計畫。

九人陪審團經過3周審理3天合議後裁定，馬斯克當時發布的兩則推文，確實具有誤導性造成投資人損失，其中一則稱與推特交易暫時擱置的推文須負法律責任。不過，陪審團也排除了馬斯克曾「策畫」(scheme)詐欺投資人的指控，並沒有認定馬斯克在podcast上的發言也構成誤導，屬於個人觀點。

馬斯克的律師團隊回應，馬斯克的言論是基於對推特假帳號問題的合理擔憂。

推特投資人的律師指出，相關理賠行政程序預計在90天內啟動，接著政府需要幾個月的時間處理申請，投資人才能開始追回部分損失。

馬斯克目前的財富估計約為8140億元，其中大部分以特斯拉(Tesla)股票的形式持有。

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