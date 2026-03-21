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拒懷孕員工居家辦公致嬰夭折 公司判賠2250萬元

編譯陳韻涵／綜合報導
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俄亥俄州一家物流公司拒絕讓懷孕員工在家遠端工作安胎，且強迫她立即恢復上班，導致嬰兒早產夭折，因此遭訴並被判賠償2250萬元。示意圖。(路透)
俄亥俄州一家物流公司拒絕讓懷孕員工在家遠端工作安胎，且強迫她立即恢復上班，導致嬰兒早產夭折，因此遭訴並被判賠償2250萬元。示意圖。(路透)

俄亥俄州一家物流公司拒絕讓懷孕員工雀兒喜‧沃許(Chelsea Walsh)申請遠端工作安胎，且強迫她立即恢復上班，不料嬰兒早產夭折；沃許提告，陪審團決議該公司與女嬰夭折存在因果關係，判賠2250萬元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，訴訟內容顯示，原告沃許為高風險妊娠孕婦，2021年2月11日接受子宮頸手術，以避免早產。

同年2月15日，沃許向總部位於俄州的物流公司Total Quality Logistics (TQL)申請居家辦公，希望依照醫囑減少活動與壓力，卻遭公司拒絕。

訴狀指出，公司當時給她兩種選擇，「進辦公室工作，承受對胎兒的額外壓力，或請無薪假，失去收入與醫療保險。」

在經濟與保險的雙重壓力下，沃許於2月22日返回工作崗位，兩天後就早產生下女兒瑪格諾莉亞(Magnolia)，她當時的孕期未滿五個月。

訴狀指出，「女嬰出生時有呼吸心跳，醫護人員將新生女嬰放在母親胸前進行肌膚對肌膚的親密接觸，但約一個半小時後就在母親懷中過世。」

巧合的是，TQL在沃許早產當天稍早才通知，公司管理層已重新考慮並決定讓她改為居家工作。

訴狀顯示，沃許最終獲准在家工作是因為她的丈夫喬爾(Joel Walsh)向他公司的主管反映相關情況，而該名主管認識TQL高層，TQL高層得知後表示，「謝謝你，幫我們避免了一場官司。」

陪審團最終認定，TQL拒絕合理調整工作安排，與女嬰死亡存在因果關係，裁定沃許勝訴。

原告律師梅茨格(Matthew Metzger)表示，「這是讓年輕家庭心碎的結果，證據顯示，沃許遵循醫師對高風險妊娠的指示，提出在家工作的請求。」

梅茨格接著說：「陪審團認定，TQL拒絕這項合理的請求，導致她的女兒死亡。」

TQL發言人朱莉亞‧多爾蒂(Julia Daugherty)表示，公司對沃許一家人致上慰問之意，但不同意判決結果及審理過程中對事實的詮釋，並稱公司「正在評估法律選項，將持續致力保障員工的健康與福祉。」

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