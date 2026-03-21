司法部告哈佛制止反猶不力 凍結並追回撥款

川普政府再度對哈佛大學提告，這次只控哈佛未能解決校內的反猶太問題，違反聯邦民權法，除了繼續凍結原定發放的撥款外，還要討回已支付的經費。(路透)

川普 政府與哈佛大學超過一年多的鬥爭仍持續上演，最新劇情是司法部 提出新的訴訟，控告哈佛未能解決校內的反猶太問題，違反聯邦民權法，除了繼續凍結原定發放的撥款外，還要討回已支付的經費。

美聯社報導，司法部20日向麻州聯邦地區法院提告，聲稱不能再容忍哈佛領導層的失職行為，要求法院強制哈佛遵守聯邦民權法，並協助政府向哈佛討回數十億元來自納稅人的撥款，指稱這些補貼給了一個存在歧視行為的機構。

訴狀還要求法官命令哈佛大學報警逮捕2023年封鎖校園部分區域的反以色列 抗議者，並任命一名經政府批准的獨立監督人，以確保大學遵守法院命令。

哈佛在回應訴訟的聲明說，「校方深切關懷猶太及以色列社區成員，一直致力確保他們在校園內獲得接納、尊重及發展；哈佛已採取實質性的積極措施，來解決反猶太主義的根源問題，同時在校園內積極執行反騷擾及反歧視的規章制度。」

在以色列哈瑪斯戰爭爆發後，包括哈佛在內的多所大學，出現反以色列及支持巴勒斯坦活動。川普政府透過撥款對多家大學施壓，但哈佛拒不就範，雙方從校園反猶的爭拗演變成一場全面對抗。川普政府削減哈佛超過26億元的研究經費，試圖阻止招收國際學生，而哈佛就此先後兩度狀告川普政府，指由於拒絕採納政府的觀點，學校受到了非法懲罰，所謂反猶不力只是藉口。

美國教育委員會(American Council on Education)主席米切爾(Ted Mitchell)指責川普政府是對哈佛發起了「全面、多管齊下」的攻擊。校內也有教職員指這次訴訟，又是「一輪無稽之談」。

川普政府對哈佛採取強硬策略，跟以往歷屆政府要求各大學執行民權法的方式截然不同。過往政府先會調查是否侵犯民權的指控，若調查屬實，通常與校方達成協議促使遵守法律，有時也會處以罰款，極少威脅撤回聯邦撥款，更遑論要討回已撥付的經費。