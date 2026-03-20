伊州大學生西班牙度假在夜店失蹤 遺體在巴塞隆納外海尋獲

阿拉巴馬大學20歲學生格雷西，16日抵達西班牙巴塞隆納度假，不料三天後被發現遺體。(美聯社)

西班牙警方19日宣布，在巴塞隆納外海尋獲20歲美國大學生格雷西(James "Jimmy" Gracey)的遺體，陳屍地點靠近他失蹤前最後一次被目擊的位置，死因仍待調查。

美聯社報導，來自伊利諾州 的格雷西就讀阿拉巴馬大學(University of Alabama)，他利用春假前往巴塞隆納探望好友。

17日凌晨3時左右，格雷西與好友在巴塞隆納知名夜店Shoko外走散，且未返回與友人合租的住處。

格雷西的家屬表示，警方通知尋獲格雷西的手機後，他們才意識到情況不對。

家屬發出聲明表示，「感謝大家在這段艱難時期對我們家的關心與慰問，謝絕媒體採訪，專注陪伴彼此並處理格雷西的後事。謝謝大家尊重我們的隱私，並為我們全家祈禱。」

西班牙警方公布消息前，格雷西的姑媽貝絲‧馬倫‧奧萊利(Beth Marren O'Reilly)曾告訴媒體，格雷西「是非常出色的孩子、來自中西部的天主教好男生」，「他是非常優秀的學生，在阿拉巴馬大學修讀榮譽學程(honors program)，同時也是兄弟會 的牧師、表兄弟姊妹的榜樣。」

家人表示，格雷西12日離開阿拉巴馬，先到阿姆斯特丹過周末，16日抵達巴塞隆納，原訂與好友在當地度假一周。

奧萊利表示，格雷西的父親塔拉斯(Taras Gracey)已前往巴塞隆納，持續配合警方調查，但家屬不清楚警方如何取得格雷西的手機。

巴塞隆納為歐洲熱門觀光城市，每年吸引數百萬國際觀光客，整體治安相對良好，但觀光客最常碰到扒竊案件。

阿拉巴馬大學發布聲明哀悼格雷西離世，並慰問格雷西的家人；校方表示，格雷西是Theta Chi兄弟會的一員，不僅擔任分會牧師，也積極參與慈善事務。