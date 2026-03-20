川普處方藥平台 33%價格高於英國 減價藥品多為減肥藥

川普總統上月5日宣布政府版處方藥價格查詢網站TrumpRx上線，承諾壓低美國處方藥價格。(路透)

川普 總統承諾壓低美國處方藥價格，但路透記者比對公開價格資訊後發現，政府推出的「TrumpRx.gov」處方藥價格查詢網站，部分藥品價格高於英國的藥價。

路透報導，TrumpRx今年1月上線，是川普與16家藥廠達成「最惠國定價」(most-favored-nation)，旨在壓低處方藥價格至與其他已開發國家相同的水準。

然而路透調查團隊比對公開資料發現，TrumpRx列出的54種藥物中，約33%的藥品在英國的價格更低，其中包括類風濕性關節炎藥物Xeljanz、心臟衰竭和腎臟病藥物Farxiga，以及英國藥廠葛蘭素史克(GSK)的多款吸入器，英國售價低約67%至82%不等。

川普稱TrumpRx證明政府成功將藥價「從全球最高降到最低」，並宣稱部分藥品降幅達300%到600%。但多家媒體指出這種降價幅度在邏輯上根本不成立，因為即使價格將為0元，數學上也就是降幅100%，不可能再高。

隨著11月國會期中選舉 的腳步靠近，降低醫療負擔已成共和黨的重要政策。

智庫「太平洋研究所」(Pacific Research Institute)經濟學者魏尼加登(Wayne Winegarden)表示，TrumpRx更像是「一本昂貴的大型優惠券冊(coupon book)」，主要提供折扣資料或連結，引導消費者前往藥廠網站，「這只是替自費病患設定價格上限，不是讓藥品真的變便宜。」

此外，TrumpRx標示的是現金價格，未能反映多數被保險人實際支付的費用。

哈佛醫學院藥學系教授凱瑟海姆(Aaron Kesselheim)表示，TrumpRx和「最惠國定價」都是自願性質、缺乏強制力，未能解決藥價高昂的制度性問題，「對絕大多數病患而言行不通，我並不意外。」

但在特定領域，TrumpRx確實顯著降低藥價，尤其是需求強勁的減重藥與生殖治療藥物，如禮來(Eli Lilly)的Zepbound、諾和諾德(Novo Nordisk)的Wegovy等類胰高血糖激素胜肽-1(GLP-1)藥劑，其價格從每月破千元，降至約149元至350元，部分不孕症藥物的折價達84%。

藥廠對川普政策的影響看法分歧，並警告減肥藥價格下降可能侵蝕利潤，估計今年獲利最多下滑13%；美國藥廠嬌生(Johnson & Johnson)估計損失達「數億元」，瑞士藥廠諾華(Novartis)與羅氏(Roche)則說影響不大。