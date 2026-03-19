我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

調查：兩孩以上家庭年收14.5萬 經濟才穩定 49%家庭低於門檻

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
調查報告顯示，一個有孩子的美國家庭需要至少14.5萬元收入才算經濟穩定，但約49%的家庭未達這個門檻。(路透)
調查報告顯示，一個有孩子的美國家庭需要至少14.5萬元收入才算經濟穩定，但約49%的家庭未達這個門檻。(路透)

華府智庫都會研究所(Urban Institute)16日發布報告，有至少兩個孩子的美國家庭需要至少14.5萬元收入才算經濟穩定，但約49%的家庭未達這個門檻。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，2024年人口普查數據顯示，已婚夫婦家庭收入中位數為12.87萬元。

都會研究所表示，即使年收入超過6位數的家庭也表示，他們難以支付水電費和醫療保健等基本生活開支。

「有些家庭或許不算赤貧，但會拖欠帳單，」經濟學家格阿克斯(Gregory Acs)說，「有些雖能按時支付帳單，卻像在經濟的倉鼠輪(Hamster Wheel)一樣，疲於奔命。」

分析指出，年收入超過14.5萬元門檻的人才能得到財務安全感。

費城Simplify資產管理首席策略師格林(Michael Green)去年也做過類似分析，他說美國實際貧窮線，也就是維持食物住所基本開銷的收入，遠高於政府公布的四口之家3.3萬元。

格林計算，年收入低於14萬元的美國人應該被視為貧困人口，因為他們的收入不足以支付住房、托育和食物等基本生活開支。

「格林稱之為貧窮線，我認為它實際上更像是經濟安全線，」阿克斯說。

阿克斯指出，今年還會有更多人可能面臨更嚴峻財務壓力，例如那些在1月平價醫療法計畫的額外保費優惠到期後失去優惠的家庭。

分析發現，單親家庭經濟安全率最低，約有90%低於都會研究所的門檻。

研究發現，約有10分之8租屋者收入低於經濟安全線，比例約為房主的2倍。研究也指出，約有45%至少有一名65歲以上的家庭，缺乏經濟保障。他們須10萬8500元才能有保障。雖不須托育，但老年醫療保健支出往往較高。分析顯示，居住在城市的有子女家庭需要約14.9萬元才能滿足其生活開支，而居住在都會區以外的家庭則需要12.95萬元。

而65歲以下且無子女的家庭則須9萬5900元年收入才能滿足基本生活需求。

世報50周年

世報陪您半世紀

人口普查

上一則

稱是黃仁勳粉絲 馬斯克：SpaceX和特斯拉續採購Nvidia晶片

下一則

職涯、家庭2選1 去年逾45萬女性為照顧年幼子女辭職

延伸閱讀

報告：紐約市遊民服務人均支出逾8萬 街友總數6年仍增26%

報告：紐約市遊民服務人均支出逾8萬 街友總數6年仍增26%
紐約市遊民服務人均支出逾8萬 無家可歸者6年增26%

紐約市遊民服務人均支出逾8萬 無家可歸者6年增26%
調查發現：醫療費攀升 民眾縮衣節食 用來支付醫療帳單

調查發現：醫療費攀升 民眾縮衣節食 用來支付醫療帳單
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)，讓預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場入境時間。(歐新社)

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

2026-03-11 20:13
全美約有4800萬人糧食不足，其中包括1400萬名兒童。圖為民眾排隊等待領取食物。(美聯社)

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

2026-03-12 16:22

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗