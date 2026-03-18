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政府持續停擺 5萬機場安檢人員近1個月無薪工作 小機場恐關閉

編譯周芳苑／綜合報導
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運輸安全管理局機場安檢人員近一個月來因政府部分停擺而無薪工作，請假率飆升，使得機場安檢大排長龍。(美聯社)
運輸安全管理局機場安檢人員近一個月來因政府部分停擺而無薪工作，請假率飆升，使得機場安檢大排長龍。(美聯社)

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration, TSA)代理副局長斯塔爾(Adam Stahl)17日受訪表示，若政府撥款僵局持續，未來幾周內小型機場恐因安檢人員短缺而被迫關閉。

這一波政府停擺已持續31天，導致5萬名運輸安全管理局機場安檢人員近一個月來無薪工作，其中10%人員15日告假未上班。

斯塔爾在福斯新聞頻道(Fox News)的 「福斯與朋友們」(Fox and Friends)節目中受訪時說，若情況持續，恐怕不得不關閉一些機場，尤其是小型機場將因缺勤率上升而關閉。

聯邦眾院議長強生(Mike Johnson)17日說，機場接近崩潰邊緣，政府部分停擺已導致旅客出行受阻，全美多家最大航空公司執行長也鑑於春假旅行高峰期而出面呼籲盡快結束停擺。

國土安全部(DHS)表示，運輸安全管理局員工請病假或缺勤率通常不到2%，但在亞特蘭大、紐約甘迺迪機場(JFK)和休士頓機場，自2月14日撥款到期以來，缺勤率已飆至約20%。

國土安全部稱，停擺期間已有366名TSA官員離職。休士頓機場15日和16日缺勤率飆至50%以上，紐奧良、亞特蘭大機場缺勤率也超過30%，旅客接受安檢有時須排隊至少兩小時。

去年秋季，政府停擺43天導致航班大規模中斷，聯邦航空管理局(FAA)下令主要機場削減10%航班；各航空公司執行長指出，如今政府又停擺，航空旅行再次如政治足球般成為角力籌碼。

兩黨參議員提出的運輸安全管理局撥款提案12日均告失敗。由於國會未能就民主黨要求的移民執法改革達成協議，國安部撥款已於2月13日到期終止。

航空公司預估，今年春季出行高峰旅遊規模將創下歷史新高，預計出行旅客達1億7100萬人次，較去年同期增加4%。

在目前政府停擺期間，有些機場已關閉部分安檢點，另外有些機場致力籌款，幫助運輸安全管理局員工在無薪工作期間購買食物或其他日常必需品。

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