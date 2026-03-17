甘迺迪中心董事會通過關閉兩年計畫 同時任命新執行長

甘迺迪中心前總裁格瑞納爾(左)，16日在白宮東廳召開的董事會會議中，與接任他職位的弗洛卡(右)坐在一起。(美聯社)

在華府 的甘迺迪中心 (Kennedy Center)董事會16日投票決定，在2026年7月4日獨立紀念日慶祝活動結束後，停止營運兩年。董事會這項意料之中的決定，發生在總統川普第二任期內多起人員辭職和演出取消事件之後。

川普16日在董事會會議之前，於白宮 告訴記者：「我們將確保它繼續保持世界一流表演藝術中心的地位。」

董事會同時也投票任命弗洛卡(Matt Floca)接替川普盟友格瑞納爾(Richard Grenell)，成為執行長兼執行董事；格瑞納爾在任期間，曾推動一系列影響深遠的改革，並引發許多藝術家的強烈抗議，加劇該中心的財務困境。川普16日讚格瑞納爾稱是他的老朋友，並祝弗洛卡「一切順利」。

甘迺迪中心表示，投票結果一致通過關閉兩年，但聯邦眾議員畢提(Joyce Beatty)並未投票；這位來自俄亥俄州的民主黨籍眾議員，是甘迺迪中心董事會的「當然成員」(ex officio)，並曾提起訴訟，指控川普政府試圖阻止她參加16日的會議；一位聯邦法官在周末裁定她有權參加會議，但並未要求董事會允許她投票。

川普16日在白宮主持了甘迺迪中心董事會會議，好表明他在第二任期內對甘迺迪中心的影響力；川普自2026年重返白宮後不久，就罷免了中心之前的領導層，自己親自挑選董事會成員，後者則任命川普擔任主席，並任命格瑞納爾為總裁；格瑞納爾在川普第一任期內，也曾於中心擔任多項職務，但川普當時對甘迺迪中心幾乎是不聞不問。

川普二度上任後，該中心的節目安排增加了許多有利川普的內容，包括為第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)的紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)舉辦首映；董事會也宣布，將該中心更名為「川普-甘迺迪中心」(Trump Kennedy Center)；但有學者和議員表示，這項更名必須由國會發起。此外，董事會也正式在建築外牆上加入了總統的名字。