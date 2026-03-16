「狸想世界」蟬聯周末賣座冠軍 「記憶中的他」超預期

皮克斯動畫片「狸想世界」上映第二周，以2850萬元票房蟬聯賣座冠軍。(美聯社)

「狸想世界」(Hoppers)上映第二周，以2850萬元票房蟬聯周末賣座冠軍。

這部皮克斯(Pixar)原創動畫講述梅寶(Mabel)原本在大學上生物學，卻意外變成海狸要保護池塘免受開發的故事，好評連連，爛番茄新鮮度(Rotten Tomatoes)94%，觀眾評分(CinemaScore)拿到「A」。目前「狸想世界」全球票房為1.647億元。

美聯社報導，皮克斯續集往往上映就大賣，例如2024年的「頭腦特工隊2」(Inside Out 2)，全球票房17億元。2023年的「元素方程式」(Elemental)首映僅2960萬元，最終全球票房卻高達4.964億元。

另外，相對低成本的文藝劇情片「記憶中的他」(Reminders of Him)，首映票房就有1830萬元，拿下第二，超乎預期。本片改編自柯琳‧胡佛(Colleen Hoover)的同名小說，延續暢銷書作家在影迷中的人氣。環球影業(Universal)發行，由瑪嘉夢露(Maika Monroe)主演，講述一名女性出獄後努力重建生活的故事，是繼2024年索尼影業(Sony)全球票房3.51億元的「到我們為止」(It Ends with Us)，和2025年派拉蒙影業(Paramount)9100萬元的「只為你遺憾」(Regretting You)之後，第三部改編自柯琳‧胡佛小說的電影。

「記憶中的他」製作成本約2500萬元，但爛番茄新鮮度僅56%，觀眾評分也只有不高的「B」。

「Undertone」被譽為A24自亞瑞阿斯特(Ari Aster)執導的「宿怨」(Hereditary，2018)以來最棒的恐怖片，成本只抓50萬元，首周末票房為930萬元。

華納兄弟(Warner Bros.)發行的「科學新娘！」(The Bride!)首映票房慘淡，第二個周末票房暴跌70%，僅210萬元。這部由瑪姬葛倫霍(Maggie Gyllenhaal)執導的「科學新娘！」改編電影製作成本約為8000萬至9000萬元，但到現在，北美票房僅1130萬元。