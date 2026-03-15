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FBI局長找終極格鬥選手訓練新探員 惹議

記者顏伶如／綜合報導
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聯邦調查局長巴特爾安排「終極格鬥冠軍賽」格鬥選手到聯邦調查局學院協助培訓FBI探員，引發爭議。圖為3月7日在拉斯維加斯舉行的「終極格鬥冠軍賽」第326場比賽。(路透)
聯邦調查局長巴特爾安排「終極格鬥冠軍賽」格鬥選手到聯邦調查局學院協助培訓FBI探員，引發爭議。圖為3月7日在拉斯維加斯舉行的「終極格鬥冠軍賽」第326場比賽。(路透)

「終極格鬥冠軍賽」(Ultimate Fighting Championship)旗下格鬥選手14和15兩日在維吉尼亞州匡提科(Quantico)的聯邦調查局學院(FBI Academy)協助培訓FBI探員。FBI局長巴特爾(Kash Patel)發表聲明說，這是探員千載難逢的機會，能夠跟「地球上最傑出的運動員一起訓練」。

巴特爾挑選「全美小子」(The All-American)魏德曼(Chris Weidman)、「街頭鬥犬」(Gamebred)馬斯維達爾(Jorge Masvidal)、「鋼鐵」(Iron)錢德勒(Michael Chandler)等多位UFC明星陣容摔角好手，負責教導FBI探員如何抱摔(body-slam)歹徒。

目前經營危機管理公司Convincing Company的前FBI探員馬西(Chip Massey)說，剛開始聽到巴特爾找UFC選手來訓練FBI探員時只覺得好笑，但馬上覺得事態嚴肅。馬西表示，FBI有完整的專業人士，知道如何訓練探員在外值勤時近身格鬥，看不出UFC選手表演如何揍人對FBI探員有何好處。

馬西表示，UFC格鬥選手的任務是「撂倒」(take down)對手，FBI探員接受的訓練則是要評估狀況，使用最小限度的武力制伏對方，使其不再對探員或自身構成威脅。他說，FBI探員工作的微妙之處在於跟人交談，預防事情失控，UFC的表演屬於格鬥士風格的赤手空拳搏鬥奇觀，「那不是我們的訓練方式」。

巴特爾是UFC格鬥忠實粉絲，雖具有律師背景，但從未擔任過執法人員或FBI探員。

UFC執行長白大拿(Dana White)去年宣布，2026年6月14日將在白宮舉辦多場UFC比賽，做為慶祝美國建國250周年活動的一部分，當天也是川普總統80大壽。

白大拿與川普有多年交情，2024年大選力挺川普，並在共和黨全國代表大會(Republican National Convention)介紹川普出場。UFC發表聲明說，格鬥選手將跟FBI培訓學員分享準備參加比賽的心得，展示特定武術技巧及戰術，讓即將分派到各地分局服務的FBI新人了解獨特觀點。

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