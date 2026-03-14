曾掌外星人實驗室 68歲退役將領走失2周

空軍退役少將麥卡斯蘭失蹤已兩周；由於他服役時曾參與與外星人及不明飛行物體相關的研究計畫，他的失蹤格外引人關注。(美國空軍)

聯邦調查局(FBI)和新墨西哥州警方連日來積極搜尋一名失蹤的退役空軍將領，但至今仍一無所獲。有線電視新聞網(CNN)12日報導，68歲空軍退役少將麥卡斯蘭(William Neil McCasland)從新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)住家徒步出門後失蹤已兩周。

麥卡斯蘭畢業於美國空軍官校(U.S. Air Force Academy)，擁有麻省理工學院(MIT)博士和哈佛大學甘迺迪政府學院(John F. Kennedy School of Government)政治碩士學位，是一名學養豐富的科技軍官，曾掌管外傳存放外星人遺骸的特派特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)空軍研究實驗室。

川普總統2月底在「真實社群」(Truth Social)發文稱，已指示五角大廈 與其他聯邦機構公布外星生物、不明飛行物體(UFOs)等相關的府紀錄。相隔幾天之後，麥卡斯蘭於2月27日上午11時趁妻子出門時徒步離開住家，從此音訊全無。警方2月28日發布代表50歲以上民眾失蹤的「銀色警報」(Silver Alert)。

伯納利歐郡(Bernalillo County)警長辦公室表示，麥卡斯蘭的眼鏡和手機留在家裡，而皮夾和手槍則不翼而飛。

報導指出，麥卡斯蘭服役期間，曾擔任某些最敏感的職位，包括國防部全球定位系統(Global Positioning System)計畫總工程師、太空基地雷射計畫辦公室(Space Based Laser Project Office)系統計畫部主任、五角大廈特別計畫主任。

麥卡斯蘭退役後與To The Stars, Inc公司合作，研究不明空中現象。

麥卡斯蘭妻子蘇珊(Susan McCasland Wilkerson)在臉書發文表示，UFO社團曾與麥卡斯蘭有過短暫接觸，但這些關係不足以構成讓他遭到綁架的理由。她說，麥卡斯蘭並沒有任何關於特派特森空軍基地存放羅斯威爾事件(Roswell)外星人遺體或殘骸的訊息。

她表示，麥卡斯蘭並無失智，沒有神智不清或認知混淆。她說，麥卡斯蘭已經退休13年，「若是為了從他身上取得已經過時的機密而綁架，聽起來非常不可能」。