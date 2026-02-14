國際太空站首次「醫療撤離」 美法俄4太空人抵達接棒科研任務

我的頻道

中央社／華盛頓14日電
Crew-12成員包括美國人海瑟威（前排左）、梅爾（後排右）法國人阿德諾（前排右），以及俄羅斯人費德耶夫（後排左）。（歐新社）
四名太空人今天抵達國際太空站（ISS），接替先前因醫療問題被迫提前返回地球的小組，展開為期數月的科學研究任務。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的Crew-12任務小組在搭乘太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空後，經過約34小時旅程，抵達這座軌道實驗室。

美國太空人梅爾（Jessica Meir）在與國際太空站對接後表示：「就在這個地方，我們銜接起人類在太空持續存在超過25年的傳承。」

她補充說：「當我們從這些窗戶回望地球時，我們被提醒，合作不僅是可能的，更是必要的。在這裡，沒有國界，希望是普世的。」

Crew-12其他成員包括美國人海瑟威（Jack Hathaway）、法國人阿德諾（Sophie Adenot），以及俄羅斯人費德耶夫（Andrey Fedyaev）。

這四人接替的是Crew-11成員。Crew-11於1月提前一個月返回地球，這也是太空站歷史上首次醫療撤離。NASA拒絕透露導致前次任務提前結束的健康問題細節。

Crew-12將是最後幾批在這座足球場大小的太空站上生活的團隊之一。

這座已連續有人居住25年的老舊太空站預計將於2030年被推入地球大氣層，最終墜落於太平洋一處偏遠海域。

太空人 NASA 俄羅斯

