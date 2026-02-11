我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

加拿大校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

父母欠2500元子女撫養費將被吊銷護照 國務院加強力度執行

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務院將對拖欠子女撫養費2500元以上者，拒發或吊銷其護照。圖為國務卿魯比歐。(美聯社)
國務院將對拖欠子女撫養費2500元以上者，拒發或吊銷其護照。圖為國務卿魯比歐。(美聯社)

拖欠子女撫養費(Child Support Arrears)的父母可要注意了，會遭直接吊銷護照禁止出境。

美聯社獲3名政府匿名官員告知，根據一項早於1996年通過的法令，凡拖欠撫養費2500元(包括利息)以上，聯邦政府可拒發或吊銷其護照，現在川普政府計畫強化政策。

這個有30年歷史的「個人責任與工作機會協調法」(Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act)，過去的執行方式是，只有欠款者主動去申請護照、更新護照或尋求領事服務時，國務院才會「順帶」發現及處理，換言之不會主動調查。

但川普政府現在「主動出擊」，國務院會根據聯邦衛生及公共服務部 (HHS) 的數據，直接吊銷欠款者目前持有的護照。出境時護照會直接宣告作廢，在海關面臨「原地回家」的窘境，這等於禁止「老賴」出國，直至付清所有欠款。

為何川普政府會忽下狠手？在於拖欠者愈來愈多，數額巨大。HHS兒童撫養執法辦公室 (Office of Child Support Enforcement)自法令通過30年來，已追回近6.21億元的拖欠撫養費，其中有9起更追回超過30萬元。

由於這個打擊「老賴」的新行動尚未正式公布，目前尚不清楚具體受影響人數，但估算有數以萬計。有關官員表示，由於目前持有護照且拖欠子女撫養費的人數可能相當龐大，國務院將分階段實施。

首先被「開鍘」的是欠款總額超過10萬元 的「大戶」，官方估計大約不到500人。之後會逐漸降低門檻，只要欠款額度超過2500元都在吊銷範圍內。

國務院在回覆美聯社的查詢時表示，「目前正在審查各種方案，以強制執行這個長期有效的法律，防止那些拖欠巨額子女撫養費的人，忽視對子女的法律及道德義務」。

國務院又說，「道理很簡單：拖欠子女撫養費的父母必須支付拖欠的撫養費」。HHS沒有回應有多少人拖欠撫養費的問題。

護照 國務院 川普

上一則

「才剛開始」3名移民邊界局長出席國會聽證會 拒為ICE殺人道歉

下一則

女兒遭夫婿刺死 共和黨明州州長候選人強生宣布退選

延伸閱讀

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境

美點名帛琉參議長收賄為北京喉舌 祭制裁並禁入境
滬女1個月結2次婚 周旋2「老公」間 孩子爹是第3個男人

滬女1個月結2次婚 周旋2「老公」間 孩子爹是第3個男人
白宮表態強力支持台加碼軍費 國務院：谷立言充分代表美立場

白宮表態強力支持台加碼軍費 國務院：谷立言充分代表美立場
加州DROP平台啟用 居民可申請刪除個資

加州DROP平台啟用 居民可申請刪除個資

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返