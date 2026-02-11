父母欠2500元子女撫養費將被吊銷護照 國務院加強力度執行

國務院將對拖欠子女撫養費2500元以上者，拒發或吊銷其護照。圖為國務卿魯比歐。(美聯社)

拖欠子女撫養費(Child Support Arrears)的父母可要注意了，會遭直接吊銷護照 禁止出境。

美聯社獲3名政府匿名官員告知，根據一項早於1996年通過的法令，凡拖欠撫養費2500元(包括利息)以上，聯邦政府可拒發或吊銷其護照，現在川普 政府計畫強化政策。

這個有30年歷史的「個人責任與工作機會協調法」(Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act)，過去的執行方式是，只有欠款者主動去申請護照、更新護照或尋求領事服務時，國務院 才會「順帶」發現及處理，換言之不會主動調查。

但川普政府現在「主動出擊」，國務院會根據聯邦衛生及公共服務部 (HHS) 的數據，直接吊銷欠款者目前持有的護照。出境時護照會直接宣告作廢，在海關面臨「原地回家」的窘境，這等於禁止「老賴」出國，直至付清所有欠款。

為何川普政府會忽下狠手？在於拖欠者愈來愈多，數額巨大。HHS兒童撫養執法辦公室 (Office of Child Support Enforcement)自法令通過30年來，已追回近6.21億元的拖欠撫養費，其中有9起更追回超過30萬元。

由於這個打擊「老賴」的新行動尚未正式公布，目前尚不清楚具體受影響人數，但估算有數以萬計。有關官員表示，由於目前持有護照且拖欠子女撫養費的人數可能相當龐大，國務院將分階段實施。

首先被「開鍘」的是欠款總額超過10萬元 的「大戶」，官方估計大約不到500人。之後會逐漸降低門檻，只要欠款額度超過2500元都在吊銷範圍內。

國務院在回覆美聯社的查詢時表示，「目前正在審查各種方案，以強制執行這個長期有效的法律，防止那些拖欠巨額子女撫養費的人，忽視對子女的法律及道德義務」。

國務院又說，「道理很簡單：拖欠子女撫養費的父母必須支付拖欠的撫養費」。HHS沒有回應有多少人拖欠撫養費的問題。