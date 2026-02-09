目標轉向月球 馬斯克：SpaceX計畫建造「自我增長型城市」

SpaceX執行長馬斯克。(歐新社)

美國億萬富豪馬斯克 8日透露，由他主導的太空探索技術公司（SpaceX ）已將戰略重心調整至月球探索領域，計畫在月球表面建造一座可自主擴張的「自我增長型城市」，並宣稱這一目標有望在未來十年內實現。

據路透援引SpaceX官方博客報導，馬斯克在文中進一步闡述了公司的星際發展規畫：「儘管SpaceX仍將致力於火星 城市建設──計畫在5至7年內啟動相關項目，但當前首要任務是通過更快實現的登月行動，為人類文明存續提供戰略保障。」

馬斯克的言論與近期華爾街日報的獨家報導形成呼應。該媒體披露，SpaceX已向投資者明確表示，公司將調整原計畫，優先推進月球任務，火星探索則延後實施。具體而言，SpaceX計畫在2027年3月執行首次無人月球著陸任務。

值得注意的是，馬斯克去年曾公開表示，希望在2026年底前向火星發射無人探測器，此次戰略調整或為應對更複雜的月球開發挑戰。

當前，全球太空競賽已進入新階段。隨著中國與美國相繼公布載人登月時間表，新一輪月球探索熱潮持續升溫。自1972年美國阿波羅17號任務結束後，人類已有半個世紀未踏足月球表面。SpaceX的這一戰略轉向，或將為美國在重返月球競爭中注入新動能。

值得關注的是，在發表上述言論前夕，SpaceX剛剛完成對馬斯克旗下人工智慧公司xAI的戰略收購。根據協議條款，xAI在此次交易中估值高達1兆美元，此舉或為SpaceX未來的深空探測任務提供更強大的人工智慧技術支持。