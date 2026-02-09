我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

目標轉向月球 馬斯克：SpaceX計畫建造「自我增長型城市」

中通社／香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX執行長馬斯克。(歐新社)
SpaceX執行長馬斯克。(歐新社)

美國億萬富豪馬斯克8日透露，由他主導的太空探索技術公司（SpaceX）已將戰略重心調整至月球探索領域，計畫在月球表面建造一座可自主擴張的「自我增長型城市」，並宣稱這一目標有望在未來十年內實現。

據路透援引SpaceX官方博客報導，馬斯克在文中進一步闡述了公司的星際發展規畫：「儘管SpaceX仍將致力於火星城市建設──計畫在5至7年內啟動相關項目，但當前首要任務是通過更快實現的登月行動，為人類文明存續提供戰略保障。」

馬斯克的言論與近期華爾街日報的獨家報導形成呼應。該媒體披露，SpaceX已向投資者明確表示，公司將調整原計畫，優先推進月球任務，火星探索則延後實施。具體而言，SpaceX計畫在2027年3月執行首次無人月球著陸任務。

值得注意的是，馬斯克去年曾公開表示，希望在2026年底前向火星發射無人探測器，此次戰略調整或為應對更複雜的月球開發挑戰。

當前，全球太空競賽已進入新階段。隨著中國與美國相繼公布載人登月時間表，新一輪月球探索熱潮持續升溫。自1972年美國阿波羅17號任務結束後，人類已有半個世紀未踏足月球表面。SpaceX的這一戰略轉向，或將為美國在重返月球競爭中注入新動能。

值得關注的是，在發表上述言論前夕，SpaceX剛剛完成對馬斯克旗下人工智慧公司xAI的戰略收購。根據協議條款，xAI在此次交易中估值高達1兆美元，此舉或為SpaceX未來的深空探測任務提供更強大的人工智慧技術支持。

SpaceX 馬斯克 火星

上一則

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

延伸閱讀

X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視

X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視
身家8348億 馬斯克發文配悲傷符號「金錢買不到幸福」

身家8348億 馬斯克發文配悲傷符號「金錢買不到幸福」
馬斯克預言2028年部署AI最划算的地方在太空就怕晶片不夠

馬斯克預言2028年部署AI最划算的地方在太空就怕晶片不夠
馬斯克SpaceX奇襲 喊推出「星鏈手機」

馬斯克SpaceX奇襲 喊推出「星鏈手機」

熱門新聞

工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差