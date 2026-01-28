抵制川普接掌甘迺迪中心 作曲家菲利浦葛拉斯取消交響樂演出

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
美國當代著名作曲家菲利浦葛拉斯27日宣布，取消他的第15號交響曲「林肯」原定6月12日和13日在甘迺迪中心的全球首演。（美聯社）
美國當代著名作曲家菲利浦葛拉斯(Philip Glass)為抗議川普總統領導華府「甘迺迪中心」(Kennedy Center)，27日宣布取消他的第15號交響曲「林肯」(Lincoln)原定6月12日和13日在甘迺迪中心的全球首演。這是川普接管「甘迺迪中心」後，該中心最新一起取消演出事件。

菲利浦葛拉斯31日將迎來89歲生日，他2018年曾榮獲甘迺迪中心榮譽獎，與該中心有深厚淵源。

葛拉斯27日透過公關發表聲明表示，「第15號交響曲描繪了林肯的形象，甘迺迪中心如今的價值觀與這部交響曲的主題直接衝突。在現任領導層領導下，我認為我有義務取消這部交響曲在甘迺迪中心的首演。」

葛拉斯的第15號交響曲「林肯」甘迺迪中心首演，原訂由葛萊美獎得主凱明塞克(Karen Kamensek)指揮。

針對葛拉斯決定撤演，川普甘迺迪中心(Trump Kennedy Center)公共關係副總裁達拉維(Roma Daravi)聲明表示，「藝術領域不容政治干預，那些基於政治動機呼籲抵制的人做了錯誤決定。我們沒有取消任何一場演出。左翼活動人士正在敦促藝術家取消演出，但大眾希望藝術家們繼續演出和創作，莫因政治圈內人士施壓而取消。」

國家交響樂團(National Symphony Orchestra)執行總監戴維森(Jean Davidson)則表示，「我們非常欽佩菲利普葛拉斯，也和媒體一樣，對他的決定感到驚訝。」國家交響樂團自1986年成為甘迺迪中心附設樂團。

川普第二任期上任後，「甘迺迪中心」迅速成為他反對所謂「覺醒」文化運動的目標；他徹底改造中心董事會，改由效忠他的人士擔任董事，並親自出任董事會主席，還宣布將甘迺迪中心更名為「川普甘迺迪中心」。儘管更名需國會立法，但川普的名字已出現在甘迺迪中心外牆上。

過去一年，取消甘迺迪中心演出計畫及活動的藝術家，包括著名女高音弗萊明(Renée Fleming)和班鳩琴演奏家弗萊克(Bela Fleck)等多人。華盛頓國家歌劇團(Washington National Opera)甫於9日宣布終止與甘迺迪中心的合作協議。

甘迺迪中心 川普 交響樂

