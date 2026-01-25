「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活

我的頻道

中央社／華盛頓24日電
有關第一夫人生活的紀錄片「梅蘭妮亞」，將於2026年1月30日全美上映。(美聯社)
有關第一夫人生活的紀錄片「梅蘭妮亞」，將於2026年1月30日全美上映。(美聯社)

白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天在白宮舉行一場私映會，觀看她在川普第二次就職典禮前的20天生活紀錄片。這部名為「梅蘭妮亞」（Melania）的紀錄電影，預計在1月30日在全球上映。

梅蘭妮亞的外部顧問兼經紀人貝克曼（Marc Beckman）表示，今天的放映會，是總統川普、梅蘭妮亞和家人、親朋好友首次完整觀看這部片子。

路透報導，梅蘭妮亞在川普第2任期上一直保持低調，這部片罕見地展現第一夫人的幕後生活。

片頭以2025年1月川普的就職典禮為開場，梅蘭妮亞戴著海軍藍顏色的寬邊帽出席典禮。影片也描繪了她為總統作諮詢，其中有一幕是她鼓勵川普在就職演說中應強調「和平締造者和團結者」角色。

今天放映會在白宮東翼舉行。知情人士表示，約有來自各界的貴賓70人，包括前職業拳擊手泰森（Mike Tyson）、約旦王后拉尼婭（Queen Rania）、亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）、奇異公司執行長卡普（Larry Culp）及亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）總裁霍普金斯（Mike Hopkins）。

此片由拉特納（Brett Ratner）執導，梅蘭妮亞的經紀人貝克曼擔任製片，並促成了與亞馬遜米高梅影業達成4000萬美元的電影合約。

梅蘭妮亞也預定28日在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）敲響鐘聲，為這部影片作宣傳。

川普和梅蘭妮亞將於29日出席在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）舉辦的首映會。這座表演中心現已改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

梅蘭妮亞 川普 白宮

