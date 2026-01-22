川普簽行政命令 投資機構禁止收購獨棟屋住宅

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
川普總統20日簽署行政命令，禁止投資機構購買並持有獨棟屋住宅。（美聯社）
川普總統20日簽署行政命令，禁止投資機構購買並持有獨棟屋住宅。（美聯社）

川普總統20日簽署行政命令，禁止投資機構購買並持有獨棟屋住宅。這是他在11月期中選舉前，推動改善生活負擔問題的另一措施。

川普7日已先在社群媒體貼文表示要禁投資機構買房，20日採取具體行動。最新行政命令稱，買房當屋主一直是美國夢的巔峰，也是家家戶戶投資並積累終身財富的途徑。但前任政府讓通貨膨脹、利率雙雙走高，對太多公民來說買房變得遙不可及，尤其是首次購屋者。

川普說，大型投資機構購買越來越多的獨棟屋住宅，與辛勤工作的年輕家庭競爭，導致原本以中產階級家庭為主的社區被商業利益集團控制。他的團隊將採取果斷行動，阻止華爾街將美國社區當作交易大廳，賦予美國家庭擁有自己住房的權利。

根據最新命令，財長貝森特(Scott Bessent)將在30天內明確界定「大型機構投資者」和「獨棟屋住宅」的定義，內閣部會另將發布準則，以防止為大型機構投資者提供、批准、保險、擔保、協助收購獨棟屋住宅或將其證券化。

行政命令並稱，司法部長邦迪(Pam Bondi)和聯邦貿易委員會主席弗格森(Andrew Ferguson)將審查大型投資者的重大收購行為，並酌情優先執行反壟斷法，打擊大型投資機構在當地獨棟屋住宅租賃市場共謀採取一致的定價策略。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文預告將實施這項禁令時，還呼籲國會立法。

許多房地產信託公司和私募股權公司擁有大量獨棟屋住宅、最終用於出租，擾亂全美購屋市場。

川普和國會共和黨議員在期中選舉前強調住房可負擔性，試圖告訴選民通貨膨脹已經下降、物價有所改善，但全美多數民眾不相信情況好轉，川普20日簽署行政命令當天也坦言，政府團隊可能有「糟糕的公關人員」，未能有效的宣傳政府在經濟方面的成就。

據統計，2022年高峰時期，投資機構買走房屋市場四分之一以上的獨棟屋住宅。住房權益倡議人士稱，投資機構用全現金競價、在熱門學區買房，讓首次購屋者難以競爭，也讓待售屋更短缺，進而推高房價。

