周末票房 阿凡達3還在燒 「猩瘋血雨」來勢洶洶

編譯俞仲慈／綜合報導
恐怖片「猩瘋血雨」來勢洶洶，上映首周末北美賣座1130萬元，全球票房為1340萬元，緊追在「阿凡達：火與燼」之後。(美聯社)
恐怖片「猩瘋血雨」來勢洶洶，上映首周末北美賣座1130萬元，全球票房為1340萬元，緊追在「阿凡達：火與燼」之後。(美聯社)

年度大片「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)去年底上映以來，票房橫掃全球，第四周蟬聯北美票房冠軍，也象徵元月電影市場開始進入低迷期。

美聯社報導，迪士尼公布的最新預估，詹姆斯卡麥隆執導的第三部「阿凡達」電影在北美斬獲2130萬元票房，上映四周以來，「火與燼」北美票房累計達3億4260萬元，全球票房更多達8億8800萬元，同時於上周突破十億元大關，與前兩首作品並駕齊驅。

至於本周票房最高的新片是派拉蒙影業(Paramount Pictures)出品的恐怖片「猩瘋血雨」(Primate)，北美票房1130萬元，全球票房為1340萬元。

值得一提的是，迪士尼動畫電影「動物方城市2」(Zootopia 2)去年11月上映以來，展現驚人持久力，上映第七周的北美票房依然穩居第四，北美票房高達3億7880萬元， 連同海外市場持續發燒，全球票房累計高達16億5000萬元，距離2019年真人版「獅子王」(The Lion King)創下16億6000萬元的迪士尼電影最高紀錄，僅有一步之遙。

另外製作成本僅3500萬元的驚悚片「家弒服務」(The Housemaid)上映第四周，北美票房累積9415萬元，全球票房也創下1億9250萬元佳績，為獅門影視(Lionsgate Films)帶來豐厚收益，片商已經宣布開拍續集。

雖然「阿凡達：火與燼」和「動物方城市2」均獲得金球獎兩項提名，不過主要獎項競爭者，只有好萊塢男神提摩西夏勒梅(Marty Supreme)主演的「橫衝直闖」(Marty Supreme)進入本周末票房前十名，以760萬元名列第六，同時甜茶也以該片入圍金球獎喜劇類最佳男主角。

根據數據公司Comscore統計，本周末票房收入比2025年同期成長23%，而且光是2026年至今總票房也比去年同期成長23%。

