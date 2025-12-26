AI帶財 美10大科技富豪 今年身價大增5500億美元

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合25日電
輝達創辦人黃仁勳10月參觀SpaceX在德州的星際基地時，致贈AI超級電腦DGX Spark給馬斯克。（中央社／輝達提供）
拜人工智慧（AI）熱潮之賜，今年美國最有錢的科技富豪合計身價增加超過5500億美元。根據彭博資訊的資料，截至24日紐約股市場收盤，美國前十大科技富豪所持有的現金、股權及其他投資總額接近2.5兆美元。

居美國十大科技富豪之首的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，淨資產成長49%至6450億美元。他今年只在9月時短暫失去王座，當時甲骨文（Oracle）創辦人艾里森一度超越他。

另一位AI熱潮大贏家是Nvidia（輝達，又名英偉達）創辦人黃仁勳。輝達迅速成長為全球市值最大的上市公司，市值超過4兆美元。黃仁勳目前是全美第八大科技富豪，淨資產1560億美元，今年身價成長37%。

十大富豪中財富增幅最大的Google共同創辦人布林，他的淨資產增加59%至2510億美元。

臉書母公司Meta投入AI基礎設施及頂尖AI研究人員薪酬的支出龐大，投資人警惕，社群媒體公司股價近期因而下滑，Meta創辦人查克柏格的身價排名也下跌到第六。

艾里森的淨資產，在三個月前甲骨文揭露與OpenAI達成3000億美元資料中心交易後，大幅攀升。然而，市場後來對甲骨文如何為資料中心擴建籌資有所疑慮，導致甲骨文股價自9月高點至今下跌40%。

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲是十大富豪中唯一一位年終身價低於年初水準的人，減幅26%，因為他持續出售這家軟體巨人的股票，資助他的公益事業。

彭博億萬富豪排行榜顯示，目前美國十大科技富豪排名與淨資產依序是：馬斯克6450億美元、佩吉2700億美元、亞馬遜創辦人貝佐斯2550億美元、艾里森2510億美元、布林2510億美元、查克柏格2360億美元、微軟前執行長鮑默爾1700億美元、黃仁勳1560億美元、戴爾創辦人麥克戴爾1410億美元、比爾蓋茲1180億美元。

