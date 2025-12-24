不滿被改名為「川普甘迺迪中心」 平安夜爵士音樂會取消

我的頻道

編譯彭馨儀／即時報導
甘迺迪中心建築外牆上19日已更名為「川普甘迺迪中心」。(美聯社)
甘迺迪中心建築外牆上19日已更名為「川普甘迺迪中心」。(美聯社)

甘迺迪中心(Kennedy Center)平安夜舉行爵士音樂會，已經有20多年歷史，但今年卻取消不辦了，音樂會主持人查克·雷德(Chuck Redd)表示，取消演出是因為白宮宣布把川普的名字加進甘迺迪中心。

甘迺迪中心建築外牆上19日已更名為「川普甘迺迪中心」。白宮稱，總統親自挑選的委員會批准這項決定，但學者指出此舉違法。幾個月來，川普一直暗示他要更改中心的名稱。

「當我在網站上看到更名消息，幾個小時後又在中心看到同樣的更名，我決定取消我們的音樂會，」雷德24日回應美聯社。雷德是一名鼓手兼鐵琴演奏家，曾與迪吉葛拉斯彼(Dizzy Gillespie)和雷·布朗(Ray Brown)等眾多音樂家合作巡迴演出。自2006年以來，他一直在甘迺迪中心主持假日「即興爵士」(Jazz Jams)，接替貝斯手凱特·貝茲(Keter Betts)。前總統甘迺迪(John F. Kennedy)於1963年遇刺身亡，隔年國會通過法案，將該中心命名為甘迺迪中心以紀念他。甘迺迪姪女凱瑞‧甘迺迪(Kerry Kennedy)誓言，一旦川普卸任，她將把川普的名字從外牆上移除。前眾議院歷史學者雷斯莫克(Ray Smock)表示，任何變更須經國會批准。

法律明確禁止董事會將中心變更紀念其他任何人，也禁止在建築外牆加上其他人的名字。

美聯社報導，川普身為共和黨人，在第一任期內幾乎完全忽視了以標誌性民主黨人命名的甘迺迪中心，此後卻對其深度介入。他迫使中心改組董事會，並安排自己擔任主席。此外，他還主持今年甘迺迪中心榮譽獎頒獎，打破總統大多以旁觀者身分出席的傳統。甘迺迪中心的這些變革，是川普在聯邦文化機構中打擊「覺醒」文化的計畫。

自從川普重返白宮以來，包括伊莎蕾(Issa Rae)和彼得沃夫(Peter Wolf)在內眾多藝術家取消在甘迺迪中心的演出。林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)也取消原定的《漢密爾頓》(Hamilton)演出。

