衛生部報告：白卡為「已逝參保人」付逾2億給醫療業者

記者胡玉立／綜合報導
衛生部最新監督報告顯示，白卡計畫在2021年7月至2022年7月，為已經死亡的參保人向醫療業者支付了2億750萬元不當款項。(美聯社)
衛生部獨立監察機構23日發布最新監督報告，該報告首次對俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的不當支付進行全國性調查；結果顯示，白卡計畫在2021年7月至2022年7月，為已經死亡的參保人向醫療業者支付了2億750萬元不當款項。

但衛生部監察長辦公室(OIG)表示，共和黨政府通過的「又大又美法」(One Big Beautiful Bill)有項新條款，要求各州審計白卡受益人名單，該規定有助減少此類詐騙行為或不當支付。

執行監督調查的衛生部獨立審計服務部門(Office of Audit Services)助理區域監察長桑切斯(Aner Sanchez)研究相關問題已逾十年，他告訴美聯社，這類不當支付「並非某個州獨有，而且問題一直存在」。

審計服務部門建議，若要追回這些錯誤支付款項，聯邦政府與各州政府有必要分享更多信息，其中包括名為「完整死亡紀錄主文件」(Full Death Master File)的社會安全資料庫在內；該資料庫包含1億4200多萬筆紀錄，最早可溯至1899年。

過去，政府基於隱私權法並防止身分盜竊詐欺，一直嚴格限制分享「完整死亡紀錄主文件」。不過，川普總統今夏簽署生效的「又大又美」稅收支出法，已擴大「完整死亡紀錄主文件」使用範圍，並強制要求白卡機構自2027年開始，每季度審計醫療業者和白卡受益人名單，與該文件相比對；希望藉此提高準確性，終止為已故者支付款項。

美聯社報導，自2016年以來，衛生部監察長對部分州級計畫進行過18次審計，發現白卡機構為已故參保人不當支付約2億8900萬元醫療費用。

政府今年稍早曾利用「完整死亡紀錄主文件」成功阻止不當支付。財政部1月報告，國會根據2021財年撥款法授予財政部三年臨時查閱權限後，財政部透過為期五個月的試行方案，追回逾3100萬元為已故者不當支付的聯邦款項。

