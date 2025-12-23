飛機沒機師操作 「自動降落」科州機場 新安全技術首應用

科羅拉多州一架飛機在沒有機師操控下首次透過Garmin的緊急「自動降落」系統，平安在機場緊急降落。(美聯社)

科羅拉多州 一架飛機在沒有機師操控下首次透過「自動降落」(Autoland)系統，平安在機場緊急降落，機上兩名人員都安然無恙，這是該類新型安全技術首次實際應用。

CBS新聞報導，事發於上周六(20日)，一架包機從科州阿斯彭(Aspen) 起飛後不久，在飛過丹佛都會區時機師報告飛機出現增壓問題。根據機場實時航空交通管制語音平台LiveATC與機師的對話，飛機的增壓系統發生故障，機師失能(Pilot incapacitation)並要求在19分鐘後在跑道緊急自動著陸，其後在落基山都會機場(Rocky Mountain Metropolitan Airport )平安降落。

機師失能是航空界術語，飛機再無法操控，情況罕見且幾乎都以墜毀告終。而機師今次透過自動著陸系統，按下按鈕讓該系統在無機師操作下自動啟動及運作。

Flight Aware網站顯示，這架包機的尾號為N479BR，由水牛河航空公司(Buffalo River Aviation)營運，該公司說機上所有人員均安然無恙，但沒有說明機上人數。

聯邦航空管理局(FAA)表示正調查今次事件，同時確認機上共有兩人。

飛機使用的自動降落系統及技術，是由總部設在堪薩斯州 的Garmin公司於2019年推出，這家公司專注航空電子，也發展全球定位系統等。這一次也是這項技術的首次實際應用。

該公司向CBS新聞確認飛機啟動緊急自動著陸系統及成功著陸，又說會在適當的時候分享更多細節。

FAA 2019年批准這項技術時，CBS的記者曾登上裝有系統的飛機直擊其運作。當飛機處於正常工作狀態而機師無法控制時，該機制就會啟動。如果機師長時間未與系統互動，它甚至可以自動啟動，被形容為一種保護機制。

當時記者的報導指出，該系統是一台人工智慧 型電腦，它有足夠智慧能力識別機師是否失去控制能力，也能夠根據所需的跑道長度，選擇合適的著陸點確保飛機安全著陸，還能避開惡劣天氣。